WTA - Monterrey : Svitolina menace de se retirer pour ne pas affronter la Russe Potapova

Coup de tonnerre à Monterrey ! Ce lundi, Elina Svitolina, la tête de série numéro 1 du tournoi, a menacé de se retirer de ce WTA 250. En effet,, suite à l'invasion de la Russie en Ukraine. Pour la 15eme mondiale, ces derniers doivent suivre l'avis du Comité international olympique, qui « recommande aux Fédérations internationales de sport et aux organisateurs de manifestations sportives», ou du moins à ce qu'ils ne puissent pas être « autorisés à participer sous les couleurs de la Russie ou de la Biélorussie. » Sous pression, la balle est désormais dans le camp de la WTA, qui va devoir se positionner rapidement sur le sujet.« Je pense que la situation actuelle nécessite une position claire de la part de nos institutions : ATP, WTA et ITF. A ce titre,Demain (mardi), je ne jouerai pas à Monterrey, ni aucun match contre des joueuses de tennis russes ou biélorusses tant que nos organisations n'auront pas pris ces décisions cruciales.Je voudrais surtout faire l'éloge de tous ces Russes ou Biélorusses qui ont exprimé leur opposition à la guerre. Leur soutien est essentiel », peut-on lire dans le communiqué publié par Elina Svitolina sur les réseaux sociaux. « Je ne me suis pas encore retiré. Comme je l'ai mentionné dans cette déclaration, je ne jouerai pas si la WTA n'agit pas ! », a-t-elle ensuite précisé.Svitolina (UKR, n°1) - Potapova (RUS)- Tomova (BUL, Q)Navarro(USA, Q) - Zacarias (MEX, Q)Frech (POL) - Osorio Serrano (COL, n°5)Sorribes Tormo (ESP, n°4) - Rakhimova (RUS)Zarazua (MEX, WC) -Watson (GBR) - Niemeier (GER, Q)Doi (JPN) - Parrizas-Diaz (n°6)Li (USA, n°8) - Wang (CHN)Udvardi (HUN) - Haddad Maia (BRA)Errani (ITA, Q) - Bouzkova (RTC)Martic (CRO) - Keys (USA, n°3)Stephens (USA, n°7) - Sherif (EGY)Wang (CHN) - Galfi (HUN, Q)Zheng (CHN) - Kalinskaya (RUS)Schmiedlova (SVK) - Fernandez (CAN, n°2)