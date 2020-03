WTA - Monterrey : Svitolina et Rus filent dans le dernier carré

La logique a été respectée. L'Ukrainienne Elina Svitolina, 7eme joueuse mondiale et tête de série n°1, s'est qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA International de Monterrey au Mexique, sur dur extérieur, aux dépens de la toute jeune Canadienne Leylah Annie Fernandez (17 ans), 126eme joueuse mondiale, en deux manches (6-4, 7-5) et 1h40 de jeu. Dans la première manche, l'Ukrainienne a rapidement pris les choses en main, se procurant d'ailleurs trois premières balles de break dès le troisième jeu, sans parvenir toutefois à en convertir une seule. Ce n'était que partie remise puisque Elina Svitolina a fini par s'emparer de ce précieux avantage à 3-3, pour ne plus le lâcher, jusqu'à enlever ce premier set à sa première tentative (6-4). Le scénario du deuxième set a ressemblé au premier. La mieux classée des deux se procurant deux balles de break, lors du troisième jeu. Toutefois, à 2-3, la 7eme joueuse mondiale a ensuite dû s'employer pour en sauver cinq.

Svitolina va de nouveau grimper au classement WTA

Après une nouvelle opportunité de prendre la mise en jeu de la Canadienne, à 4-4, la tête de série n°1 a fini par breaker, blanc, Leylah Annie Fernandez, avant de conclure, dans la foulée (7-5). La jeune Canadienne s'arrête ainsi aux portes du dernier carré, mais pourra se targuer, lundi prochain, de connaître son meilleur classement en carrière (117eme). Un parcours qui se poursuit pour l'Ukrainienne, au pire future 6eme, au mieux future 4eme, lors de la publication du prochain classement WTA, ce lundi. Tout dépendra, dans un premier temps, de sa demi-finale, qu'elle jouera contre Arantxa Rus. La Néerlandaise, 76eme joueuse mondiale, s'est amusée contre la Suédoise Rebecca Peterson, 45eme joueuse mondiale et tête de série n°6, en deux manches (6-1, 6-1) et 1h03 de jeu.



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



Demi-finales

Svitolina (UKR, n°1) - Rus (PBS)

Bouzkova (RTC, n°9) - Konta (GBR, n°2)



Quarts de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 7-5

Rus (PBS) bat Peterson (SUE, n°6) : 6-1, 6-1

Bouzkova (RTC, n°9) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-2, 7-5

Konta (GBR, n°2) bat Potapova (RUS) : 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Govortsova (BIE, Q) : 6-3, 6-4

Fernandez (CAN) bat Stephens (USA, n°5, WC) : 6-7 (4), 6-3, 6-3

Rus (PBS) bat Davis (USA, n°10) : 7-5, 6-0

Peterson (SUE, n°6) bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 7-5



Y.Wang (CHN, n°8) bat Sharma (AUS, LL) : 7-6 (5), 4-6, 6-3

Bouzkova (RTC, n°9) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-4, 6-1

Potapova (RUS) bat Zidansek (SLO) : 1-6, 7-6 (3), 6-1

Konta (GBR, n°2) bat Maria (ALL) : 7-6 (4), 6-3



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Kovinic (MNE) : 6-3, 6-2

Govortsova (BIE, Q) bat Dolehide (USA, LL) : 3-6, 6-2, 6-1

Fernandez (CAN) bat Voegele (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-2

Stephens (USA, n°5, WC) bat Navarro (WC) : 6-4, 5-7, 6-1



Davis (USA, n°10) bat Podoroska (ARG, Q) : 6-0, 6-2

Rus (PBS) bat Flink (RUS, LL) : 4-3 abandon

Bondarenko (UKR) bat Sorribes Tormo (ESP) : 4-6, 6-0, 6-2

Peterson (SUE, n°6) bat Kozlova (UKR) : 3-, 7-6 (1), 6-4



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Sharma (AUS, LL) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA, WC) : 4-6, 6-3, 6-2

Bouzkova (RTC, n°9) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2



Zidansek (SLO) bat Azarenka (BIE, n°7) : 6-2, 6-2

Potapova (RUS) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-4

Maria (ALL) bat Watson (GBR) : 7-6 (4), 2-6, 7-5

Konta (GBR, n°2) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 7-5