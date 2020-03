L'année 2020 s'annonce longue pour Sloane Stephens. Incapable de gagner jusqu'ici, l'Américaine avait décroché sa première victoire à Monterrey mardi face à sa compatriote Emma Navarro. Un succès dans la douleur qui laissait entrevoir des jours meilleurs mais la 37eme joueuse mondiale a rechuté dans la nuit de mercredi à jeudi. Face à la Canadienne Leylah Annie Fernandez, pourtant 126eme au classement WTA, la tête de série numéro cinq du tournoi s'est inclinée en trois manches (6-7, 6-3, 6-3). Stephens avait pourtant pris le meilleur dans la première manche en s'imposant au jeu décisif avant de craquer dans les deux suivantes. Fernandez pourrait affronter Elina Svitolina en quarts de finale.

Wang passe au tour suivant

Pour l'autre tête de série en lice cette nuit, l'issue a été meilleure. La Chinoise Yafan Wang s'est imposée en trois sets contre l'Australienne Astra Sharma après 2h55 de jeu (7-6, 4-6, 6-3). Tête de série numéro huit, la 84eme joueuse mondiale a remporté le tie-break du premier set avant de craquer dans le second. Un accroc qui a su la remotiver puisque Wang a gagné les trois premiers jeux du dernier acte avant de conserver son avance jusqu'au bout. Elle rejoint la Tchèque Marie Bouzkova en quarts de finale, tombeuse d'Anna Karolina Schmiedlova un peu plus tôt dans la nuit (6-4, 6-1).



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) - Govortsova (BIE, Q)

Fernandez (CAN) bat Stephens (USA, n°5, WC) : 6-7 (4), 6-3, 6-3

Davis (USA, n°10) - Rus (PBS)

Peterson (SUE, n°6) bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 7-5



Y.Wang (CHN, n°8) bat Sharma (AUS, LL) : 7-6 (5), 4-6, 6-3

Bouzkova (RTC, n°9) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-4, 6-1

Zidansek (SLO) - Potapova (RUS)

Maria (ALL) - Konta (GBR, n°2)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Kovinic (MNE) : 6-3, 6-2

Govortsova (BIE, Q) bat Dolehide (USA, LL) : 3-6, 6-2, 6-1

Fernandez (CAN) bat Voegele (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-2

Stephens (USA, n°5, WC) bat Navarro (WC) : 6-4, 5-7, 6-1



Davis (USA, n°10) bat Podoroska (ARG, Q) : 6-0, 6-2

Rus (PBS) bat Flink (RUS, LL) : 4-3 abandon

Bondarenko (UKR) bat Sorribes Tormo (ESP) : 4-6, 6-0, 6-2

Peterson (SUE, n°6) bat Kozlova (UKR) : 3-, 7-6 (1), 6-4



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Sharma (AUS, LL) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA, WC) : 4-6, 6-3, 6-2

Bouzkova (RTC, n°9) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2



Zidansek (SLO) bat Azarenka (BIE, n°7) : 6-2, 6-2

Potapova (RUS) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-4

Maria (ALL) bat Watson (GBR) : 7-6 (4), 2-6, 7-5

Konta (GBR, n°2) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 7-5