WTA - Monterrey : Stephens n'y arrive plus

Day Two from ☀️ Monterrey



💥 Ranked #151, Kristina Kucova of Slovakia upsets No.1 seed Sloane Stephens, 6-2, 6-2.



Still to come, Sorribes Tormo, Podoroska and Bouchard.

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

1er tour

Rien ne va plus pour Sloane Stephens ! Depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open contre Serena Williams en septembre dernier, l'Américaine n'a remporté qu'un seul match, au premier tour de Roland-Garros. Retombée au 48eme rang mondial, l'ancienne gagnante de l'US Open a subi sa cinquième défaite de suite, ce mardi au premier tour du tournoi de Monterrey, dont elle était la tête de série n°1.Elle a notamment perdu sept fois son service et les trois breaks en sa faveur n'ont pas fait pencher la balance. Dans le deuxième set, elle a d'ailleurs mené 2-0, avant de perdre six jeux de suite. Stephens tentera de retrouver la confiance du côté de Miami la semaine prochaine. En revanche, la tête de série n°3 Saisai Zheng n'a pas manqué ses débuts dans le tournoi mexicain, avec une victoire 6-3, 7-5 en 1h37 contre la Russe Varvara Gracheva. Elle a perdu son service une fois dans le premier set, mais elle menait déjà 4-1. Dans le deuxième, elle a rapidement mené 5-1, avant de se faire débreaker deux fois, de manquer une balle de match à 5-4, et de finalement s'imposer à 6-5.bat Stephens (USA, n°1) : 6-2, 6-2bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-3, 6-2bat Dolehide (USA, WC) : 6-3, 6-1Dart (GBR, LL) - Watson (GBR, n°5)bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0bat Osorio Serrano (COL, Q) : 6-4, 6-4Tsurenko (UKR, Q) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)bat Rus (PBS) : 6-3, 7-5bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (8), 6-3)Zhu (CHN) - Bouchard (CAN)bat Gracheva (RUS) : 6-3, 7-5Blinkova (RUS, n°6) - Golubic (SUI, Q)bat Sherif (EGY, Q) : 1-6, 6-2, 6-3bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-2Kalinskaya (RUS, Q) - Podoroska (ARG, n°2)