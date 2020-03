WTA - Monterrey : Première finale pour Bouzkova

Première finale en carrière pour Marie Bouzkova ! Âgée de 21 ans, la joueuse tchèque s'est qualifiée pour la finale du tournoi de Monterrey (Mexique), dont elle la tête de série n°9. La 57eme joueuse mondiale s'est défaite de la 16eme, Johanna Konta, sur le score de 6-3, 6-4 en 1h39. Bouzkova, qui a réussi 65% de ses premiers services, n'a jamais été breakée lors de cette rencontre, malgré cinq occasions pour la Britannique (dont une lorsque la Tchèque servait pour le set à 5-3 dans le premier et deux lorsqu'elle servait pour le match à 5-4 dans le deuxième). La native de Prague a quant à elle réussi à breaker deux fois son adversaire, à 3-2 dans la première manche et 4-4 dans la deuxième. Elle tentera de remporter le premier titre de sa carrière contre Elina Svitolina, qu'elle a battue l'automne dernier à Guangzhou ou Arantxa Rus (1-1 dans les confrontations).



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



Demi-finales

Svitolina (UKR, n°1) - Rus (PBS)

Bouzkova (RTC, n°9) bat Konta (GBR, n°2) : 6-3, 6-4



Quarts de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Fernandez (CAN) : 6-4, 7-5

Rus (PBS) bat Peterson (SUE, n°6) : 6-1, 6-1

Bouzkova (RTC, n°9) bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-2, 7-5

Konta (GBR, n°2) bat Potapova (RUS) : 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7)



Huitièmes de finale

Svitolina (UKR, n°1) bat Govortsova (BIE, Q) : 6-3, 6-4

Fernandez (CAN) bat Stephens (USA, n°5, WC) : 6-7 (4), 6-3, 6-3

Rus (PBS) bat Davis (USA, n°10) : 7-5, 6-0

Peterson (SUE, n°6) bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 7-5



Y.Wang (CHN, n°8) bat Sharma (AUS, LL) : 7-6 (5), 4-6, 6-3

Bouzkova (RTC, n°9) bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-4, 6-1

Potapova (RUS) bat Zidansek (SLO) : 1-6, 7-6 (3), 6-1

Konta (GBR, n°2) bat Maria (ALL) : 7-6 (4), 6-3



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) bat Kovinic (MNE) : 6-3, 6-2

Govortsova (BIE, Q) bat Dolehide (USA, LL) : 3-6, 6-2, 6-1

Fernandez (CAN) bat Voegele (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-2

Stephens (USA, n°5, WC) bat Navarro (WC) : 6-4, 5-7, 6-1



Davis (USA, n°10) bat Podoroska (ARG, Q) : 6-0, 6-2

Rus (PBS) bat Flink (RUS, LL) : 4-3 abandon

Bondarenko (UKR) bat Sorribes Tormo (ESP) : 4-6, 6-0, 6-2

Peterson (SUE, n°6) bat Kozlova (UKR) : 3-, 7-6 (1), 6-4



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Sharma (AUS, LL) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA, WC) : 4-6, 6-3, 6-2

Bouzkova (RTC, n°9) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2



Zidansek (SLO) bat Azarenka (BIE, n°7) : 6-2, 6-2

Potapova (RUS) bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-4

Maria (ALL) bat Watson (GBR) : 7-6 (4), 2-6, 7-5

Konta (GBR, n°2) bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 7-5