WTA - Monterrey : Première finale depuis l'US Open pour Fernandez

Leylah Fernandez défendra son titre ! Victorieuse l'an passé, la Canadienne de 19 ans disputera de nouveau la finale du tournoi de Monterrey, sa première finale depuis l'US Open, ce dimanche. Tête de série n°2 au Mexique, elle a disposé de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia en demi-finale : 6-1, 6-4 en 1h11. Auteure de 3 aces et 78% de premières balles, la 21eme joueuse mondiale a sauvé la seule balle de break que s'est procurée son adversaire (dans le deuxième jeu du deuxième set), et lui a pris son service à 1-0 et 4-1 dans la première manche et à 1-1 dans la deuxième. Fernandez disputera la quatrième finale de sa carrière, et visera son deuxième titre, contre la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano.L'Espagnole a pourtant servi pour revenir à 5-5 dans le deuxième set, mais elle a une fois de plus perdu sa mise en jeu, laissant son adversaire de 20 ans aller disputer sa troisième finale WTA (une victoire à Bogota, une défaite à Ténérife). Fernandez et Osorio se sont déjà affrontées à trois reprises, toujours dans le tableau junior d'un Grand Chelem, et la Canadienne mène 2-1 dans les confrontations.Osorio Serrano (COL, n°5) - Fernandez (CAN, n°2)bat Parrizas-Diaz (ESP, n°6) : 6-4, 6-4bat Haddad Maia (BRE) : 6-1, 6-4bat Svitolina (UKR, n°1) : 1-6, 7-5, 7-6 (5)bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 6-3, 1-6, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 4-6, 6-4, 7-6 (7)bat Wang (CHN) : 7-6 (4), 6-4bat Tomova (BUL, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2bat Zacarias (MEX, WC) : 7-6 (2), 6-3bat: 6-2, 6-2bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (2)bat Wang Xin (CHN) : 6-2, 6-2bat Martic (CRO) : 6-4, 6-2bat Sherif (EGY) : 6-0, 6-7 (2), 6-3bat Zheng (CHN) ; 6-1, 4-6, 7-6 (3)bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-4, 6-0bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandonbat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2