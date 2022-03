WTA - Monterrey : Le doublé pour Fernandez !

Leylah Fernandez est comme chez elle à Monterrey ! Victorieuse de son premier tournoi WTA dans la ville mexicaine il y a un an, la Canadienne de 19 ans a remis ça ce dimanche, décrochant ainsi le deuxième trophée de sa carrière. La 21eme joueuse mondiale, finaliste du dernier US Open, a dominé la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano (20 ans, 44eme) après un match à rebondissements qui a duré 3h01 : 6-7, 6-4, 7-6. Fernandez a très bien débuté la rencontre, pour mener 3-0 puis 5-2, mais elle a perdu son service à 5-3 et la Colombienne a finalement empoché la première manche au tie-break (7-5).



✨ Magic in Monterrey ✨

🇨🇦 @leylahfernandez secures the @Abierto_GNP title for the 2⃣nd time after a tough test from Osorio, 6-7(5), 6-4, 7-6(3)! pic.twitter.com/UctyQlzKXz



— wta (@WTA) March 7, 2022

Osorio a craqué

Dans le deuxième, la Canadienne a une fois de plus bien commencé (4-1), mais elle a tenu cette fois-ci, et a égalisé à un set partout (6-4). Tout s'est donc joué dans la troisième manche, où Osorio pensait peut-être avoir fait le plus dur en menant 4-1, mais Fernandez à égalisé à 4-4, avant de devoir défendre cinq balles de match sur son service à 4-5, 5-6. Elle les a sauvées et s'est finalement imposée un peu plus tard au tie-break, sur le score de 7-3. En conservant son titre, Fernandez reste 21eme mondiale, et envoie un signe fort à la concurrence à quelques jours du début du tournoi d'Indian Wells. Maria Camila Osorio Serrano gagne quant à elle neuf places.



2X CHAMP 🏆 VAMOS! The energy was unreal. 🤩 Monterrey and Mexico…you have a special place in my heart 🇲🇽 pic.twitter.com/zZWg2dnSYh

— leylahfernandez (@leylahfernandez) March 7, 2022

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Finale



Demi-finales



Quarts de finale



Huitièmes de finale

Tan (FRA, Q)

1er tour

Parry (FRA, Q)

Tan (FRA, Q)

bat Osorio Serrano (COL, n°5) : 6-7 (5), 6-4, 7-6 (3)bat Parrizas-Diaz (ESP, n°6) : 6-4, 6-4bat Haddad Maia (BRE) : 6-1, 6-4bat Svitolina (UKR, n°1) : 1-6, 7-5, 7-6 (5)bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 6-3, 1-6, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 4-6, 6-4, 7-6 (7)bat Wang (CHN) : 7-6 (4), 6-4bat Tomova (BUL, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2bat Zacarias (MEX, WC) : 7-6 (2), 6-3bat: 6-2, 6-2bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (2)bat Wang Xin (CHN) : 6-2, 6-2bat Martic (CRO) : 6-4, 6-2bat Sherif (EGY) : 6-0, 6-7 (2), 6-3bat Zheng (CHN) ; 6-1, 4-6, 7-6 (3)bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-4, 6-0bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandonbat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2