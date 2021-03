Saisai Zheng ne manquera pas les quarts de finale du tournoi WTA de Monterrey. La Chinoise, tête de série numéro 3 au Mexique, est venue à bout en deux manches de sa compatriote Lin Zhu pour valider son billet. Si la première manche a été à sens unique au niveau du score, la 52eme mondiale a toutefois dû batailler pour aller chercher deux breaks dans les cinq premiers jeux avant de conclure sans forcer au service. Un scenario qui s’est reproduit d’entrée de deuxième manche. Si Saisai Zheng a remporté cinq des six premiers jeux, aucun n’a été un long fleuve tranquille, avec notamment cinq balles de débreak à écarter pour conclure cette série. C’est finalement sur un jeu blanc que la Chinoise a conclu la rencontre (6-1, 6-2 en 1h32’). Pour une place dans le dernier carré, son adversaire sera Ann Li. Tête de série numéro 8, l’Américaine ea pris le meilleur sur Tamara Zidansek en deux manches. Si la Slovène a breaké la première, la 72eme mondiale a immédiatement repris l’avantage pour lancer une série de quatre jeux remportés consécutivement.

Kalinskaya toujours en course

Si, après avoir manqué une balle de set, Ann Li a vu la 93eme mondiale effacer son break de retard, elle a su réagir pour conclure la manche sur le service de cette dernière. Si Tamara Zidansek a commencé fort la deuxième manche avec le break dès le premier jeu pour mener trois jeux à un, la Slovène a alors perdu pied. Ann Li est parvenue à enchaîner cinq jeux consécutifs pour sceller le sort de la rencontre sur un jeu blanc (6-4, 6-3 en 1h18’). Le dernier quart de finale de ce bas de tableau opposera Viktorija Golubic à Anna Kalinskaya, toutes deux issues des qualifications. La Suissesse finaliste du tournoi de Lyon récemment a confirmé son retour en forme en ne laissant aucune chance (6-3, 6-1) à l'Américaine Lauren Davis, 79eme au classement. La Russe n'a pas eu besoin de beaucoup plus de temps pour valider elle aussi son ticket en deux sets (6-4, 6-3) pour les quarts, aux dépens de la Serbe Stojanovic.



MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 196 798€)

Tenante du titre : Elina Svitolina (UKR)



Quarts de finale

Fernandez (CAN) - Kuzmova (SLQ)

Schmiedlova (SLQ) - Sorribes Tormo (ESP, n°7)

Li (USA, n°8) - Zheng (CHN, n°3)

Golubic (SUI, Q) - Kalinskaya (RUS, Q)



Huitièmes de finale

Fernandez (CAN) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-1, 6-4

Kuzmova (SLQ) bat Dart (GBR, LL) : 6-4, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Paolini (ITA) : 2-6, 6-2, 6-2

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Juvan (SLO, Q) : forfait



Li (USA, n°8) bat Zidansek (SLO) : 6-4, 6-3

Zheng (CHN, n°3) bat Zhu (CHN) : 6-1, 6-2

Golubic (SUI, Q) bat Davis (USA) : 6-3, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-3



1er tour

Kucova (SLQ, LL) bat Stephens (USA, n°1) : 6-2, 6-2

Fernandez (CAN) bat Vandeweghe (USA, WC) : 6-3, 6-2

Kuzmova (SLQ) bat Dolehide (USA, WC) : 6-3, 6-1

Dart (GBR, LL) bat Watson (GBR, n°5) : 6-4, 7-6 (1)



Paolini (ITA) bat Hibino (JAP, n°9) : 3-6, 6-2, 6-3

Schmiedlova (SLQ) bat Boulter (GBR) : 6-4, 6-0

Juvan (SLO, Q) bat Osorio Serrano (COL, Q) : 6-4, 6-4

Sorribes Tormo (ESP, n°7) bat Tsurenko (UKR, Q) : 5-7, 6-2, 6-4



Li (USA, n°8) bat Rus (PBS) : 6-3, 7-5

Zidansek (SLO) bat Zarazua (MEX, WC) : 7-6 (8), 6-3)

Zhu (CHN) bat Bouchard (CAN) : 7-5, 7-6(3)

Zheng (CHN, n°3) bat Gracheva (RUS) : 6-3, 7-5



Golubic (SUI, Q) bat Blinkova (RUS, n°6) : 6-4, 6-4

Davis (USA) bat Sherif (EGY, Q) : 1-6, 6-2, 6-3

Stojanovic (SER) bat Trevisan (ITA) : 6-3, 6-2

Kalinskaya (RUS, Q) bat Podoroska (ARG, n°2) : 6-4, 6-4