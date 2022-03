WTA - Monterrey : Fernandez poursuit sa route, pas Svitolina

Svitolina a craqué

MONTERREY (Mexique, WTA 250, dur extérieur, 212 440€)

Demi-finales



Quarts de finale



Huitièmes de finale

Tan (FRA, Q)

1er tour

Parry (FRA, Q)

Tan (FRA, Q)

Depuis sa finale surprise à l'US Open, Leylah Fernandez n'avait plus goûté les joies d'une demi-finale. Ce sera chose faite ce samedi à Monterrey. La Canadienne de 19 ans (21eme mondiale) a rallié le dernier carré en battant la Chinoise Qiang Wang (116eme) sur le score de 7-6, 6-4 en 1h47. Menée 3-0 d'entrée de match, Fernandez a réussi à revenir et s'est même créée une balle de set à 6-5, avant de finalement l'emporter au tie-break (7-4).Elle aura une demi-finale à sa portée, face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, 69eme mondiale.Dans le haut du tableau, la tête de série n°1 est tombée ! Elina Svitolina a lutté pendant 2h34 avant de s'incliner contre Maria Camila Osorio Serrano. L'Ukrainienne s'est inclinée 1-6, 7-5, 7-6. Elle a déroulé dans le premier set, mais a ensuite perdu le deuxième en lâchant son service dans le dernier jeu. La 15eme joueuse mondiale a mené 4-1 dans le dernier set, mais a laissé son adversaire revenir à 4-4.Osorio affrontera pour une place en finale l'Espagnole Nuria Parrizas-Diaz, qui a éliminé sa compatriote Sara Sorribes Tormo en trois sets et 3h04 de jeu : 6-3, 1-6, 6-4, dans un match marqué par 14 breaks.Osorio Serrano (COL, n°5) - Parrizas-Diaz (ESP, n°6)Haddad Maia (BRE) - Fernandez (CAN, n°2)bat Svitolina (UKR, n°1) : 1-6, 7-5, 7-6 (5)bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 6-3, 1-6, 6-4bat Bouzkova (RTC) : 4-6, 6-4, 7-6 (7)bat Wang (CHN) : 7-6 (4), 6-4bat Tomova (BUL, Q) : 7-6 (3), 3-6, 6-2bat Zacarias (MEX, WC) : 7-6 (2), 6-3bat: 6-2, 6-2bat Watson (GBR) : 6-4, 7-6 (2)bat Wang Xin (CHN) : 6-2, 6-2bat Martic (CRO) : 6-4, 6-2bat Sherif (EGY) : 6-0, 6-7 (2), 6-3bat Zheng (CHN) ; 6-1, 4-6, 7-6 (3)bat Potapova (RUS) : 6-2, 6-1bat: 6-4, 6-0bat Navarro (USA, WC) : 6-1, 6-7 (3), 6-3bat Frech (POL) : 6-3, 7-6 (6)bat Rakhimova (RUS) : 7-5, 6-7 (2), 6-1bat Zarazua (MEX, WC) : 6-0, 1-0 abandonbat Niemeier (ALL, Q) : 6-3, 2-6, 7-6 (4)bat Doi (JAP) : 6-2, 6-1bat Li (USA, n°8) : 6-2, 6-1bat Udvardi (HUN) : 1-6, 6-1, 7-5bat Errani (ITA, Q) : 4-6, 6-2, 6-4bat Keys (USA, n°3) : 5-7, 7-6 (3), 6-3bat Mendez (AUS, LL) : 6-1, 6-7 (2), 6-4bat Galfi (HUN, Q) : 6-7 (0), 6-1, 6-4bat Bronzetti (ITA) : 6-2, 6-3bat Schmiedlova (SLQ) ; 6-2, 6-2