WTA - Monterrey : Dix-sept mois plus tard, Svitolina remporte un titre

Svitolina : « Un pas de plus qui me rapproche de mes objectifs »



She claimed her first 🏆 of the season

It's @Abierto_GNP champion @ElinaSvitolina! pic.twitter.com/6vHPIkAEQs

— WTA (@WTA) March 9, 2020

MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Huitièmes de finale

1er tour

Fin de disette pour Elina Svitolina (25 ans).La numéro 7 mondiale au moment d'entamer cette rencontre est venue à bout de la jeune Tchèque de 21 ans après plus de trois heures de jeu (3h01). Svitolina, qui n'avait pas abandonné le moindre set en route avant cette finale, a pris les devants après avoir breaké son adversaire lors d'un premier jeu marathon long de onze minutes. Toutefois, dans la seconde manche, Bouzkova, qui n'avait encore jamais atteint ce stade de la compétition auparavant, a réussi le seul break du set, à 3-3, pour recoller à 1-1 et ainsi obliger la Russe à disputer un troisième set.Comme la Tchèque au premier set, la petite amie de Gaël Monfils a perdu son service dès le premier jeu, mais elle a très vite renversé la vapeur, avant de se faire de nouveau breaker, à 5-3 alors qu'elle servait pour le match. Dos au mur malgré tout, la Tchèque alors classée 57eme à la WTA (elle est 47eme ce lundi) lui a rendu la pareille dès le jeu suivant, Svitolina n'ayant besoin que d'une balle de match pour se libérer enfin à l'issue d'« C'est génial, car c'est un pas de plus qui me rapproche de mes objectifs. Je suis heureuse, car je sens que je vais dans la bonne direction », savourait la lauréate après-coup, sans oublier de souligner au passage combien le soutien du public mexicain lui avait été précieux. Svitolina succède au palmarès à Garbine Muguruza, pas inscrite cette année.bat Bouzkova (RTC, n°9) : 7-5, 4-6, 6-4bat Rus (PBS) : 6-0, 6-1bat Konta (GBR, n°2) : 6-3, 6-4bat Fernandez (CAN) : 6-4, 7-5bat Peterson (SUE, n°6) : 6-1, 6-1bat Y.Wang (CHN, n°8) : 6-2, 7-5bat Potapova (RUS) : 6-7 (6), 6-3, 7-6 (7)bat Govortsova (BIE, Q) : 6-3, 6-4bat Stephens (USA, n°5, WC) : 6-7 (4), 6-3, 6-3bat Davis (USA, n°10) : 7-5, 6-0bat Bondarenko (UKR) : 7-6 (2), 7-5bat Sharma (AUS, LL) : 7-6 (5), 4-6, 6-3bat Schmiedlova (SLQ, Q) : 6-4, 6-1bat Zidansek (SLO) : 1-6, 7-6 (3), 6-1bat Maria (ALL) : 7-6 (4), 6-3bat Kovinic (MNE) : 6-3, 6-2bat Dolehide (USA, LL) : 3-6, 6-2, 6-1bat Voegele (SUI, Q) : 7-6 (5), 6-2bat Navarro (WC) : 6-4, 5-7, 6-1bat Podoroska (ARG, Q) : 6-0, 6-2bat Flink (RUS, LL) : 4-3 abandonbat Sorribes Tormo (ESP) : 4-6, 6-0, 6-2bat Kozlova (UKR) : 3-, 7-6 (1), 6-4bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-4, 6-4bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-4bat V.Williams (USA, WC) : 4-6, 6-3, 6-2bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2bat Azarenka (BIE, n°7) : 6-2, 6-2bat Gatto-Monticone (ITA, Q) : 6-4, 4-6, 6-4bat Watson (GBR) : 7-6 (4), 2-6, 7-5bat Clijsters (BEL, WC) : 6-3, 7-5