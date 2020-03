WTA - Monterrey : Davis en huitièmes

Aucun problème pour Lauren Davis lors de son entrée en lice au tournoi de Monterrey. L'Américaine, tête de série n°10, s'est défaite de la qualifiée argentine Nadia Podorosja en deux sets et 1h09 de jeu : 6-0, 6-3. Elle s'est notamment montrée on ne peut plus efficace sur les balles de break, en en convertissant six sur six ! Davis a perdu une fois son service, mais elle menait déjà 5-2 dans la deuxième manche, ce qui n'a pas eu de fâcheuses conséquences. Elle affrontera au tour suivant la Néerlandaise Arantxa Rus, qui a bénéficié de l'abandon de la Russe Flink.



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Kovinic (MNE)

Govortsova (BIE, Q) bat Dolehide (USA, LL) : 3-6, 6-2, 6-1

Voegele (SUI, Q) - Fernandez (CAN, SE)

Stephens (USA, n°5, WC) bat Navarro (WC) : 6-4, 5-7, 6-1



Davis (USA, n°10) bat Podoroska (ARG, Q) : 6-0, 6-2

Rus (PBS) bat Flink (RUS, LL) : 4-3 abandon

Bondarenko (UKR) - Sorribes Tormo (ESP)

Peterson (SUE, n°6) bat Kozlova (UKR) : 3-, 7-6 (1), 6-4



Y.Wang (CHN, n°8) bat Arruabarrena (ESP, Q) : 6-4, 6-4

Sharma (AUS, LL) bat Stojanovic (SER) : 6-4, 6-4

Schmiedlova (SLQ, Q) bat V.Williams (USA, WC) : 4-6, 6-3, 6-2

Bouzkova (RTC, n°9) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2



Azarenka (BIE, n°7) - Zidansek (SLO)

Potapova (RUS) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Watson (GBR) - Maria (ALL)

Clijsters (BEL, WC) - Konta (GBR, n°2)