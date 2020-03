WTA - Monterrey : Bouzkova tient son rang

Propulsée tête de série à Monterrey suite aux forfaits de Yulia Putintseva et Magda Linette, Marie Bouzkova (21 ans, 57eme) a hérité d'une lucky-loser au premier tour du tournoi sur mexicain sur dur, en la personne de Kristina Kucova (29 ans, 173eme). Et cela s'est très bien passé pour la Tchèque face à la Slovaque, avec une victoire 6-4, 6-2 en 1h42. Auteure de 5 aces et 74% de premières balles, Bouzkova a pourtant eu onze balles de break contre elle, mais en a sauvé neuf. Menée 3-1 dans le premier set, elle est revenue à 3-3, avant de prendre le service adverse à 4-4 et empocher le set. Dans le deuxième, c'est elle qui a breaké en premier (2-0), avant de voir Kucova égaliser à 2-2. Mais Bouzkova a ensuite enchaîné quatre jeux de suite pour remporter ce match, et s'offrir le droit d'affronter Venus Williams ou Anna Karolina Schmiedlova au tour suivant.



MONTERREY (Mexique, WTA International, dur extérieur, 228 000€)

Tenante du titre : Garbine Muguruza (ESP)



1er tour

Svitolina (UKR, n°1) - Kovinic (MNE)

Govortsova (BIE, Q) - Dolehide (USA, LL)

Voegele (SUI, Q) - Fernandez (CAN, SE)

Navarro (WC) - Stephens (USA, n°5, WC)



Davis (USA, n°10) - Podoroska (ARG, Q)

Rus (PBS) - Flink (RUS, LL)

Bondarenko (UKR) - Sorribes Tormo (ESP)

Kozlova (UKR) - Peterson (SUE, n°6)



Y.Wang (CHN, n°8) - Arruabarrena (ESP, Q)

Sharma (AUS, LL) - Stojanovic (SER)

V.Williams (USA, WC) - Schmiedlova (SLQ, Q)

Bouzkova (RTC, n°9) bat Kucova (SLQ, LL) : 6-4, 6-2



Azarenka (BIE, n°7) - Zidansek (SLO)

Potapova (RUS) - Gatto-Monticone (ITA, Q)

Watson (GBR) - Maria (ALL)

Clijsters (BEL, WC) - Konta (GBR, n°2)