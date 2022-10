Mansouri logiquement battue

Jabeur ne se rate pas à domicile



The sweetest of wins 💜

No.1 seed @Ons_Jabeur picks up the win at home!#JasminOpen pic.twitter.com/8AW30TEE4M



— wta (@WTA) October 4, 2022

Il y aura deux Françaises au deuxième tour du tournoi de Monastir. Après Alizé Cornet lundi, c'est Diane Parry qui a décroché son billet pour les huitièmes de finale du tournoi tunisien après avoir battu Harmony Tan. Alors qu'elle devait affronter Lesia Tsurenko, la jeune Parisienne était finalement opposée à sa compatriote, l'Ukrainienne ayant déclaré forfait quelques heures avant le match.Parry a très bien débuté le match (3-0) et est parvenue à son conserver son avance jusqu'au bout de la manche, mais elle est passée à côté du deuxième set, perdant quatre jeux de suite après avoir pourtant breaké d'entrée. Tout s'est donc joué dans le troisième set, où la 65eme joueuse mondiale a déroulé son tennis, ce qui lui permet de décrocher sa place en huitièmes de finale (contre la qualifiée italienne Stefanini) et de s'assurer son meilleur classement en carrière lundi prochain (64eme, au pire).L'autre Française en lice ce mardi, Yasmine Mansouri (21 ans, 574eme), invitée par les organisateurs, rêvait d'une toute première victoire sur le circuit WTA,Il va falloir sans doute encore falloir faire ses classes sur le circuit ITF pour la jeune tricolore... La Polonaise sera opposée à la tête de série n°2 Veronika Kudermetova, qui n'a fait qu'une bouchée de sa compatriote Varvara Gracheva : 6-1, 6-0 en 53 minutes ! La 12eme mondiale n'a pas eu de balle de break à défendre et n'a perdu que six points sur son service dans le premier set et cinq dans le deuxième. Qualification également de la tête de série n°6, Anastasia Potapova, qui s'est défaite en trois sets en sa compatriote russe Mirra Andreeva (6-3, 6-7, 6-3 dans un match à 10 breaks). La tête de série n°4, Petra Martic, est passée aussi, au détriment de Linda Fruhvirtova, sur le score de 6-2, 7-5 en 1h37, grâce à un break décisif à 5-5 dans le deuxième set.A l'instar d'Anett Kontaveit la semaine passée à Tallinn, Ons Jabeur a également la chance de disputer un tournoi WTA à domicile pour la première fois de sa carrière. Et pour son entrée en lice à Monastir, la n°2 mondiale ne s'est pas ratée.Même si elle a dû défendre huit balles de break sur son service, la Tunisienne a sauvé les huit, et elle s'est imposée en breakant à 0-0 et 3-1 dans le premier set et à 0-0 et 5-3 dans le deuxième. Elle tentera de poursuivre son parcours face à la Russe Rodina au tour suivant.