WTA - Monastir : Paquet abandonne

Mertens déroule

Quatre Françaises sont en lice cette semaine au nouveau tournoi de Monastir, en Tunisie, où Ons Jabeur sera la grande star à suivre et la tête de série n°1, et la première d'entre elles, Chloé Paquet, a déjà pris la porte.La Française avait déjà perdu son service à cinq reprises lors de cette partie, et n'a pas pu continuer. C'est donc la tête de série n°7 qui défiera l'Américaine Liu au deuxième tour. La deuxième tête de série au programme ce lundi a quant à elle été éliminée d'entrée. Magda Linette, 55eme mondiale (tête de série n°8), s'est inclinée contre la qualifiée italienne Lucrezia Stefanini, qui l'a emporté 2-6, 6-4, 6-4 en 2h24, dans un match marqué par 8 breaks.Pour la tête de série n°5, Elise Mertens, ce fut en revanche une formalité. La 42eme joueuse mondiale n'a passé que 56 minutes sur le court pour son entrée en lice, le temps d'éliminer la Roumaine Jaqueline Cristian sur le score de 6-1, 6-1, en perdant toutefois une fois sa mise en jeu, sur un jeu blanc alors qu'elle menait 5-0 dans la première manche. Dans la soirée, Alizé Cornet défiera la Brésilienne Pigossi.