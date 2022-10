WTA - Monastir : Cornet va disputer sa troisième demie de la saison

🇫🇷 أليزي كورنيه تهزم اللاعبة السلوفينية تمارا زيدانتشيك 7-5 7-6(7) بعد ساعتين وعشرين دقيقة من اللعب لتتأهل لمُواجهة (فيرونيكا كوديرميتوفا أو ديان باري) غداً بالدور نصف النهائي من بطولة الياسمين المفتوحة 👏🏻 #JasminOpen pic.twitter.com/cbEEpjhBzW

Et maintenant, Parry ?

Alizé Cornet a bien fait de demander une wild-card de dernière minute aux organisateurs du tout nouveau tournoi WTA 250 de Monastir ! La Niçoise, qui restait sur une élimination d'entrée à Portoroz pour son seul match depuis l'US Open, disputera les demi-finales du tournoi tunisien.Face à cette joueuse qu'elle avait déjà éliminée à l'Open d'Australie pour leur toute première confrontation, Cornet a dû s'arracher dans les deux manches, avec notamment un total de 13 balles de break à sauver. La Française a signé le premier break du match à 4-3 dans le premier set, mais au moment de servir pour le gain de la manche, elle a manqué deux balles de set et permis à son adversaire de revenir à 5-4. Cependant, Cornet a réussi un nouveau break à 6-5, sur sa première occasion du jeu, et a fini par empocher ce set.Le scénario s'est avéré presque identique dans la deuxième manche. La Française a en effet breaké à 4-3, puis a manqué deux balles de match sur son service et laissé Zidansek revenir à 5-4. Et cette fois, ce n'est pas à 6-5 qu'elle a fait la différence, mais au jeu décisif, remporté 9-7 après avoir sauvé deux balles de set à 6-5 et 7-6.Au tour suivant, elle pourrait défier sa compatriote Diane Parry, si la jeune Parisienne de 20 ans se défait de la tête de série n°2, Veronika Kudermetova.