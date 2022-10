WTA - Monastir : Cornet se qualifie pour sa première finale de l'année

Alizé Cornet ne s'arrête plus. Ce samedi, la Française, 37eme joueuse mondiale, bénéficiaire d'une wild card et tête de série n°3, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 250 de Monastir en Tunisie, sur dur, après sa victoire contre la Russe Veronika Kudermetova, 12eme joueuse mondiale et tête de série n°2, en deux manches (6-4, 6-3) et 1h44 de jeu. Dans la première manche, malgré une première balle sauvée, la Française a été breakée d'entrée. A 1-2, la Tricolore s'y est ensuite reprise à deux fois avant d'égaliser, puis prendre le service suivant de son adversaire. Jusqu'à mener 5-2, après trois balles de débreak sauvées. A 5-3, Alizé Cornet servait alors pour le gain de cette première manche, mais le débreak est alors intervenu.

Cornet à la recherche de son premier titre depuis 2018

Et c'est sur le jeu de service suivant de son adversaire d'un jour que la moins bien classée des deux a alors fini par avoir le dernier mot, sur sa troisième balle de break, synonyme de balle de set (6-4). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, la 37eme joueuse mondiale a alors dû sauver quatre balles de break d'entrée. Et au meilleur des moments, soit à 4-3, la Tricolore a fini par faire le break, même si elle s'y est reprise à deux fois pour cela. Pour conclure sur son propre service, dans la foulée (6-3). Alizé Cornet, à la recherche d'un premier titre depuis 2018, va disputer sa première finale en 2022. Contre l'Américaine Claire Liu, 73eme joueuse mondiale ou la Belge Elise Mertens, 42eme joueuse mondiale et tête de série n°5.