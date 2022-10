1st round ✅️ at #JasminOpen 💪

Tellement heureuse de pouvoir jouer en Tunisie 🇹🇳❤️😃

Merci pour l'accueil 🙏 ! pic.twitter.com/RVIOP89nBD

— Alize Cornet (@alizecornet) October 3, 2022

Linette tombe, Mertens déroule

Quatre Françaises sont en lice cette semaine au nouveau tournoi de Monastir, en Tunisie, où Ons Jabeur sera la grande star à suivre et la tête de série n°1, et la première d'entre elles, Chloé Paquet, a déjà pris la porte.La Française avait déjà perdu son service à cinq reprises lors de cette partie, et n'a pas pu continuer. C'est donc la tête de série n°7 qui défiera l'Américaine Liu au deuxième tour. Tout s'est bien passé en revanche pour Alizé Cornet, qui restait sur deux défaites de suite (à l'US Open et à Portoroz), et qui a renoué avec la victoire en battant Laura Pigossi. La Niçoise, 37eme mondiale, s'est imposée 7-6, 6-0 en 1h40 contre la Brésilienne, 106eme, qu'elle affrontait pour la première fois. La première manche a été un peu décousue, avec des séries de chaque côté : les deux premiers jeux pour Cornet (2-0), puis les deux suivants pour Pigossi (2-2), puis les trois suivants pour Cornet (5-2), puis les trois suivants pour Pigossi (5-5). Et tout s'est finalement joué au tie-break, où la Française a mené de bout en bout pour le remporter 7-3. Cornet a bien fait de s'arracher dans la première manche, car dans la deuxième, son adversaire a complètement craqué, et a encaissé un 6-0, se faisant breaker trois fois en cinq occasions. C'est donc Alizé Cornet qui affrontera l Britannique Dart ou l'Espagnole Parrisaz Diaz en huitièmes.La deuxième tête de série au programme ce lundi a quant à elle été éliminée d'entrée. Magda Linette, 55eme mondiale (tête de série n°8), s'est inclinée contre la qualifiée italienne Lucrezia Stefanini, qui l'a emporté 2-6, 6-4, 6-4 en 2h24, dans un match marqué par 8 breaks. Pour la tête de série n°5, Elise Mertens, ce fut en revanche une formalité., en perdant toutefois une fois sa mise en jeu, sur un jeu blanc alors qu'elle menait 5-0 dans la première manche.