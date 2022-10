WTA - Monastir : Cornet écrasée par Mertens en finale

Cornet 32eme lundi

Pour la quinzième finale de sa carrière, à 32 ans, Alizé Cornet n'a pas fait d'étincelles... La Française s'est lourdement inclinée face à Elise Mertens en finale du tournoi de Monastir, dont c'était la première édition, et où elle bénéficiait d'une wild-card. Sous le soleil tunisien et 30°c au thermomètre, la Niçoise n'a pas tenu le coup physiquement face à cette joueuse classée cinq rangs derrière elle (37eme contre 42eme), qu'elle avait battue deux fois sur quatre par le passé, et qui l'a emporté 6-2, 6-0 en 1h21. Alizé Cornet, malgré un service défaillant (9 doubles-fautes, dont 7 dans le premier set), a tenu jusqu'à 2-2 dans la première manche. Elle s'était même procurée deux balles de 3-1 juste avant.Cornet a certes eu une balle de débreak juste après avoir perdu son service d'entrée de deuxième set, mais elle l'a manquée, et Mertens a fini le match en boulet de canon, signant trois breaks en trois occasions !« Je suis super déçue, je n’ai pas donné la finale que je voulais donner. Elise ne m’a pas facilité la tâche, bravo à elle. J’ai passé une semaine magnifique ici. Je n’avais pas envie de partie, c’est pour ça que je me suis arrachée pour rester le plus longtemps possible. C’est la première fois que je venais en Tunisie, je reviendrai. Pour une première édition, c’était fantastique, tout s’est très bien passé, toutes les joueuses ont été bien accueillies », a réagi Cornet lors de son discours d’après-match. C'est ainsi que se termine ce premier tournoi WTA en Tunisie, qui n'aura pas permis à la héroïne locale Ons Jabeur (née à Monastir) de l'emporter (elle s'est arrêtée en quarts), mais à Elise Mertens de décrocher sa première victoire depuis février 2021, ce qui lui a valu quelques larmes après la balle de match.On retrouvera la Niçoise dans huit jours du côté de Guadalajara au Mexique pour y clôturer sa saison, avant de se tourner (a priori) vers le barrage de Fed Cup contre les Pays-Bas.