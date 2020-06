WTA : Mladenovic va disputer un tournoi-exhibition à Belgrade

La saison de tennis est officiellement suspendue jusqu’au 31 juillet, mais de plus en plus de tournois-exhibitions se mettent en place à travers le monde, dans le respect des règles sanitaires. Ce samedi, Karolina Pliskova a remporté un tournoi à Prague en battant trois compatriotes tchèques. Le week-end prochain, c’est l’Ultimate Tennis Showdown, organisé par Patrick Mouratoglou, qui sera lancé près de Nice avec dix joueurs (Tsitsipas, Pouille, Goffin…), alors que l’Adria Tour, un tournoi se déroulant en Serbie, en Croatie, en Bosnie et au Monténégro mettra notamment aux prises Novak Djokovic et Dominic Thiem.

Reprendre des repères et de la confiance

La semaine du 15 juin, c’est l’Eastern European Championship qui se déroulera du côté de Belgrade. Organisé par l’académie de l’ancien joueur serbe Janko Tipsarevic, il verra notamment s’affronter Borna Coric, Victor Troicki, Andrei Rublev, Filip Krajinovic, Damir Dzumhur, Dusan Lajovic, Sergei Stakhovsky, Ricardas Berankis chez les hommes, et Irina Begu, Arantxa Rus, Polona Hercog et Kristina Mladenovic. La Française de 27 ans (n°42 mondiale), dont les parents sont serbes, tentera de reprendre ses repères après plus de trois mois sans compétition, en vue d’une éventuelle reprise du circuit WTA en août. Il lui faudra aussi reprendre confiance, elle qui n’a gagné deux matchs dans les grands tableaux des tournois cette année en simple. Elle a revanche remporté l’Open d’Australie en double avec sa grande copine Timea Babos.