WTA : Mladenovic reprend confiance en simple en s'imposant à Caserte

Alors que la plupart des joueuses ont choisi de passer directement au gazon après Roland-Garros, en vue de Wimbledon qui débutera dans quinze jours, Kristina Mladenovic a décidé de jouer les prolongations sur terre battue. Et bien lui en a pris puisque la Française a remporté le tournoi WTA 60 de Caserte. Classée au 119eme rang mondial cette semaine, la joueuse de 29 ans a préféré aller disputer ce tournoi doté de 60 000 dollars, qui offre, comme son nom l'indique, 60 points à la gagnante, plutôt que d'aller disputer les qualifications à 's-Hertogenbosch ou Nottingham, où se déroulent les deux tournois WTA de la semaine (280pts pour la gagnante). Dans la ville située non loin de Naples, où Clara Burel était la tête de série n°1, Kristina Mladenovic, tête de série n°2, a signé une très belle semaine, profitant d'une concurrence assez faible. Elle a battu la Roumaine Cristina Dinu (255eme), la Norvégienne Malene Helgo (320eme), l'Italienne Lisa Pigato (401eme), la Japonaise Moyuka Uchijima (196eme) et enfin l'Italienne Camila Rosatello (330eme) pour remporter ce tournoi.

Une seule victoire sur le circuit principal en 2022

En finale ce dimanche, la Française a dû batailler pendant 2h25 avant de s'imposer 6-4, 4-6, 7-6. Elle a mené 5-2 dans le premier set, avant de perdre l'un de ses breaks d'avance mais finalement conclure sans trembler. Dans le deuxième, "Kiki" pensait peut-être avoir fait le plus dur en breakant à 3-3, mais elle a ensuite perdu trois jeux de suite. Il a donc fallu disputer un troisième set, où les deux joueuses se sont breaké-débreaké à 2-2 et 5-5, puis Mladenovic a sauvé une balle de match à 5-6 sur son service, avant de l'emporter au tie-break (7-3). Ce sont donc 60 points de gagnés, qui vont lui permettre de glaner quatre places au classement. Une victoire qui va faire le plus grand bien à la Française, qui a signé une première partie de saison catastrophique en simple, avec aucune victoire de début janvier à fin avril, jusqu’à un succès au premier tour des qualifications à Madrid. Elle a décroché sa première victoire dans le tableau principal d’un tournoi WTA à Rabat, juste avant Roland-Garros, avant de perdre d’entrée Porte d’Auteuil contre la 18eme mondiale Leylah Fernandez. Kristina Mladenovic va désormais s’entraîner sur gazon, puisque le prochain tournoi à son programme sera Wimbledon.