WTA : Mladenovic redevient numéro 1 française, Ferro et Cornet dégringolent, Krejcikova tout proche du Top 10, Zidansek fait un bond

Le bond de Zidansek, Krejcikova aux portes du Top 10

TENNIS / CLASSEMENT WTA

Classement au 19 juillet 2021

Le pire, c'est que la Nordiste n'a plus mis un pied sur un court depuis son élimination d'entrée à Wimbledon face à Rybakina. Une désillusion de plus pour "Kiki" qui ne l'empêche pas ce lundi d'être de nouveau la mieux placée de toutes nos représentantes sur le circuit WTA. La semaine dernière, Fiona Ferro était encore la Bleue positionnée la plus haute dans le classement. Mais le tournoi de Lausanne, où la Niçoise était tenante du titre, est passé par là. Ferro s'est inclinée en quarts face à Clara Burel, parvenue ensuite jusqu'en finale. Tandis que, Ferro paye cette contre-performance au prix fort, puisqu'elleAbsent depuis Wimbledon (élimination au deuxième tour contre Tomljanovic), Alizé Cornet dégringole elle aussi dans cette hiérarchie qui ne donne plus à voir aucune Tricolore parmi les soixante premières. La Niçoise perd cette place et recule en 66eme position, tandis que Caroline Garcia, demi-finaliste à Lausanne, où elle a elle aussi buté sur Burel, alors qu'elle n'avait plus gagné un match depuis un mois, se refait une petite santé (71eme, +3). A Lausanne : une seule joueuse a réussi à faire tomber Burel de son nuage : il s'agit de Tamara Zidansek. La jeune Slovène demi-finaliste du dernier Roland-Garros a remporté là son troisième titre sur le circuit."Best ranking" également pour Barbora Krejcikova.La lauréate Porte d'Auteuil a encore du chemin néanmoins avant de perturber Ashleigh Barty. L'Australienne domine toujours nettement le classement.Naomi Osaka (JAP) 7 336Aryna Sabalenka (BIE) 6 965Sofia Kenin (USA) 5 640Bianca Andreescu (CAN) 5 331Elina Svitolina (UKR) 5 125Karolina Pliskova (RTC) 4 975Iga Swiatek (POL) 4 695Garbine Muguruza (ESP) 4 165 (+1)Simona Halep (ROU) 4 115 (-1)