WTA : Mladenovic ne sera finalement pas sur l'European Eastern

Elle a finalement changé d'avis. Kristina Mladenovic ne participera finalement pas à l'European Eastern, un tournoi organisé par son ancien conseiller Janko Tipsarevic, au sein de la ville de Belgrade. La Française préfère ainsi se montrer prudente, après notamment l'affaire de l'Adria Tour, et ne se rendra donc pas en Serbie, principe de précaution. Cette décision, la Tricolore l'a officialisée ce samedi, sur ses propres réseaux sociaux, où elle s'est ainsi justifiée : « Je suis désolée de me retirer du tournoi European Eastern. Les récents événements (ndlr : les contaminations au coronavirus lors de l'Adria Tour) ont montré qu'il est encore trop tôt pour pouvoir voyager et reprendre la compétition dans des conditions optimales. Je tiens à remercier Janko Tipsarevic pour l'invitation et j'espère rejouer prochainement en Serbie. Pendant ce temps, je continue ma préparation de mon côté et vous dis à très vite. »Ce retrait intervient après celui de Gaël Monfils. En effet, ce dernier ne prendra finalement pas part à l'exhibition organisée par Dominic Thiem en Autriche, pour « raisons personnelles »,