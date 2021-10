WTA : Mladenovic arrête déjà sa saison !

Les Bleues se passeront d'elles en Fed Cup





























Une publication partagée par Kristina Mladenovic (@kristinamladenovic93)





Sa défaite de mercredi contre Potapova a manifestement été celle de trop cette saison pour Kristina Mladenovic (28 ans). Sortie au deuxième tour par la Russe au tournoi de Nur-Sultan (Kazakhstan) et une nouvelle fois éliminée prématurément lors de cette année 2021 qui a assurément été l'une des pires de la Française depuis le début de sa carrière,Vendredi, deux jours après cette nouvelle désillusion, au Kazakhstan,"Je suis au regret de vous annoncer ma décision de mettre un terme à ma saison. Ces derniers mois ont été éprouvants à la fois physiquement et psychologiquement et je ressens le besoin de faire une pause", avoue la joueuse redescendue au 62eme rang mondial, dont, et qui a uniquement franchi le deuxième tour à l'Open d'Australie (pour s'arrêter au troisième) en ce qui concerne les quatre rendez-vous du Grand Chelem, symbole parfait de cette année extrêmement décevante pour l'ancienne membre du Top 10.Mladenovic, pas plus brillante en double cette année, assure qu'elle fera tout pour ne pas revivre pareille saison en 2022. C'est dans ce sens qu'elle entend "profiter de cette période pour se ressourcer et reprendre l'entraînement pour la saison prochaine en temps voulu".L'ex-compagne de Dominic Thiem, en quête depuis un nouveau titre en simple sur le circuit depuis 2017 (à Saint-Pétersbourg), ne sera pas non plus de la partie en novembre à Prague pour disputer la phase finale de la Fed Cup (renommée Billie Jean King Cup) avec l'équipe de France. Mladenovic avait pourtant été l'une des principales héroïnes du sacre des Françaises à Perth en 2019. Cette fois, elles devront se passer de leur ancienne chef de file.