WTA - Miami : Troisième titre de la saison pour Swiatek, tombeuse d'Osaka en finale

Osaka n’a pas existé face à Swiatek dans le deuxième set

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

Iga Swiatek succède à Ashleigh Barty à plus d’un titre. Alors qu’elle prendra la suite de l’Australienne au sommet du classement WTA ce lundi, la Polonaise suit désormais la native d’Ipswich au palmarès du tournoi WTA de Miami. Déjà sacrée à Doha puis à Indian Wells cette saison, Iga Swiatek a signé une 17eme victoire consécutive sur le circuit principal, elle qui n’a plus chuté depuis le 16 février dernier, c’était en huitièmes de finale à Dubaï face à Jelena Ostapenko. Pour rempoter ce troisième titre en 2022 et le sixième dans sa carrière, la native de Varsovie a pris le meilleur sur Naomi Osaka. La Japonaise, qui est sur le bon chemin après avoir passé des mois difficiles, n’a pas pu rivaliser su la longueur avec la nouvelle patronne du circuit. Cette dernière a manqué deux balles de break d’entrée lors d’un premier jeu qui a traîné en longueur, avec sept égalités. Pas inquiétée sur sa propre mise en jeu, Iga Swiatek s’est montrée patiente et a attendu le cinquième jeu pour porter l’estocade et prendre le service de Naomi Osaka.Après avoir laissé échapper une balle de double break, la Polonaise n’a pas perdu de temps pour conclure la première manche, dès que l’occasion s’est présentée. A partir de là, cette finale du tournoi WTA de Miami s’est transformée en démonstration de force pour Iga Swiatek. Face à une Naomi Osaka incapable d’obtenir la moindre balle de break, la Polonaise a enchaîné jeu après jeu. Prenant à trois reprises le service de son adversaire, c’est sans concéder le moindre pouce de terrain que la future numéro 1 mondiale a construit son succès. A la première balle de match, Iga Swiatek a mis un terme au suspense (6-4, 6-0 en 1h20’) pour remporter le titre. Une victoire qui va lui permettre de prendre les commandes au classement WTA avec un matelas de quasiment 1700 points sur Barbora Krejcikova. Une première place mondiale que la Polonaise devrait tenir un bon moment. Naomi Osaka, quant à elle, va profiter de sa belle semaine pour retrouver le Top 50 du classement, avec une 36eme place ce lundi.bat Osaka (JAP) : 6-4, 6-0bat Bencic (SUI, n°22) : 4-6, 6-3, 6-4bat Pegula (USA, n°16) : 6-2, 7-5bat Saville (AUS, WC) : 6-1, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 6-2, 6-1bat Badosa (ESP, n°5) : 4-1 abandonbat Kvitova (RTC, n°28) : 6-3, 6-3