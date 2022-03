On Iga time ⏱️@iga_swiatek speeds past Brengle 6-0, 6-3 for a fourth round spot!#MiamiOpen pic.twitter.com/Aa8gODJHLM

— wta (@WTA) March 28, 2022

Azarenka a jeté l’éponge

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Huitièmes de finale

3eme tour

Officiellement nouvelle numéro 1 mondiale au classement WTA, où elle déloge Ashleigh Barty après que l'Australienne a annoncé à la surprise générale qu'elle prenait sa retraite à seulement 25 ans, la jeune Polonaise de 20 ans et première joueuse de l'histoire de son pays à monter sur la plus haute marche du tennis féminin aLa première du nouveau classement sera opposée à une autre Américaine en huitièmes de finale Cori Gauff. Autre qualifiée parmi les favorites de cette fin de programme : Petra Kvitova. La Tchèque, tête de série numéro 28, a dû batailler dans la première manche face à Davis. En revanche, elle a déroulé ensuite. La Russe Kudermetova (n°21) l'attend au prochain tour.Paula Badosa verra bien les huitièmes de finale du tournoi WTA de Miami.. Un break de haute lutte dans le septième jeu a permis à la 6eme mondiale de prendre l’ascendant avant de conclure le premier set sur l’engagement de la Kazakhe. La deuxième manche a démarré par la réponse de la 47eme mondiale mais le jeu de service d’avance n’a pas tenu. Paula Badosa a alors enchaîné quatre jeux consécutifs pour distancer son adversaire.L’Américaine a immédiatement eu la tête sous l’eau avec la perte des cinq premiers jeux, dont trois breaks. La Russe a ensuite connu un moment de déconcentration avec la perte de son service avant de se reprendre pour conclure sur l’engagement de la 48eme mondiale. La deuxième manche a vu les deux joueuses tenir longtemps leur service, avec une balle de break de part et d’autre à signaler mais non convertie pendant les onze premiers jeux.Pour une place en quarts de finale,La 279eme mondiale s’est qualifiée en bénéficiant de l’abandon de Victoria Azarenka après une première manche difficile et un début de deuxième manqué (6-2, 3-0 en 47 minutes).Jessica Pegula, tête de série numéro 16, a pris le meilleur sur Elena Rybakina en deux manches (6-3, 6-4 en 1h22’) et affrontera au tour suivant Anhelina Kalinina. L’Ukrainienne, après avoir perdu le premier set, a su inverser la tendance face à la Brésilienne Beatriz Haddad Maia (2-6, 6-4, 6-2 en 2h31’).L’Américaine, tête de série numéro 14, a pris le meilleur sur Shuai Zhang en deux manches accrochées (7-6, 7-5 en 1h51’) pour assurer sa place en huitièmes de final.Avec M.WSasnovich (BIE) - Bencic (SUI, n°22)Saville (AUS, WC) - Bronzetti (ITA, LL)Riske (USA) - Osaka (JAP)Collins (USA, n°9) - Jabeur (TUN, n°8)Badosa (ESP, n°5) - Fruhvirtova (RTC, WC)Pegula (USA, n°16) - Kalinina (UKR)Davis (USA, Q) ou Kvitova (RTC, n°28) - Kudermetova (RUS, n°21)Gauff (USA, n°14) - Brengle (USA) ou Swiatek (POL, n°2)bat Begu (ROU) : 7-5, 6-7 (4), 6-4bat Watson (GBR) : 6-4, 6-1bat Siniakova (RTC) : 6-0, 1-0 abandonbat Kalinskaya (RUS, Q) par forfaitbat Li (USA) : 6-2, 3-6, 6-3bat Muchova (RTC) par forfaitbat Zvonareva (RUS, Q) : 6-1, 6-4bat Kanepi (EST) : 6-3, 6-0bat Putintseva (KAZ) : 6-3, 6-2bat Azarenka (BIE, n°12) : 6-2, 3-0 abandonbat Rybakina (KAZ, n°17) : 6-3, 6-4bat Haddad Maia (BRE) : 2-6, 6-4, 6-2bat Davis (USA, Q) : 7-5, 6-1bat Rogers (USA) : 6-1, 7-5bat Zhang (CHN) : 7-6 (1), 7-5bat Brengle (USA) : 6-0, 6-3