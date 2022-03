Hitting her stride in Miami 🏃‍♀️

Swiatek et Badosa expéditives



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Quarts de finale

Huitièmes de finale

Depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie contre Ashleigh Barty, Danielle Collins n'avait joué, et perdu, qu'un seul match, à Dubaï. Mais l'Américaine de 28 ans revient fort, du côté de Miami., qui la précède au classement et qu'elle va dépasser lundi prochain pour obtenir son meilleur "ranking". Auteure de 3 aces et 69% de premières balles, Collins n'a été breakée qu'une seule fois lors de cette partie, d'entrée de deuxième set. Elle avait auparavant remporté le premier en prenant le service adverse à 3-2 et 5-2. Dans le deuxième, elle a débreaké dans la foulée (1-1) puis au moment où la Tunisienne servait pour recoller à 5-5, elle l'a breakée sur sa première occasion et a donc gagné ce match. Prochaine adversaire : Naomi Osaka.L'ancienne n°1 mondiale a servi 7 aces et n'a été breakée qu'une seule fois, comme Collins, en début de deuxième set. Un break à 1-0 lui avait permis de remporter le premier (sur sa sixième balle de set), puis dans le deuxième, elle a remporté quatre jeux de suite après avoir été breakée et s'est imposée sans trembler. Déjà quart de finaliste l'an passé, Osaka reste pour l'instant 76eme au classement en temps réel mais une victoire sur Collins (qu'elle a déjà battue deux fois sur deux) la ferait grimper dans le Top 60. La remontada se fera à petits pas.Elle n'est pas encore officiellement n°1 mondiale car la WTA attend lundi prochain et la fin du tournoi de Miami pour mettre son classement à jour. Mais toujours est-il qu'Iga Swiatek est bien la future patronne du circuit féminin et elle l'a confirmé en se qualifiant pour les quarts de finale au détriment de Coco Gauff. L'Américaine de 18 ans, n°17 mondiale, n'a pas existé face à la Polonaise, et s'est inclinée 6-3, 6-1 en 1h16. Gauff a tenu jusqu'à 3-3 dans le premier set, mais elle a perdu son service une première fois, puis une deuxième sur une double-faute, qui a offert la manche à Swiatek.La future n°1 mondiale n'a perdu que huit points dans cette deuxième manche et a remporté 16 des 17 derniers points ! Sa prochaine adversaire (Petra Kvitova) peut commencer à trembler. Jessica Pegula, qui a profité de l'abandon de Kalinina à la fin du premier set, qui avait vu l'Américaine ne laisser aucun jeu à l'Ukranienne (6-0), ne devrait pas avoir partie facile elle non plus contre Paula Badosa. L'Espagnole n'a toujours pas perdu un set dans ce tournoi de Miami. Lundi soir, la 6eme mondiale a mis fin au parcours de l'étonnante joueuse tchèque de 16 ans Linda Fruhvirtova. Tombeuse d'Elise Mertens au deuxième tour puis de Victoria Azarenka au match suivant sur abandon de la Biélorusse, la 279eme au classement n'a pas créé l'exploit en revanche face à Badosa, qui, comme Swiatek contre Gauff, n'a jamais tremblé.Avec A.CBencic (SUI, n°22) - Saville (AUS, WC)Osaka (JAP) - Collins (USA, n°9)Badosa (ESP, n°5) - Pegula (USA, n°16)Kvitova (RTC, n°28) - Swiatek (POL, n°2)bat Sasnovich (BIE) : 6-2, 6-3bat Bronzetti (ITA, LL) : 5-7, 6-4, 7-5bat Riske (USA) : 6-3, 6-4bat Jabeur (TUN, n°8) : 6-2, 6-4bat Fruhvirtova (RTC, WC) : 6-2, 6-3bat Kalinina (UKR) : 6-0, abandonbat Kudermetova (RUS, n°21) : 7-6 (5), 6-4bat Gauff (USA, n°14) : 6-3, 6-1