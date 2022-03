WTA - Miami : Qui pour succéder à Barty ?

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

1er tour

Cornet (FRA, n°31)

Garcia (FRA)

Burel (FRA)

Après le triomphe d'Iga Swiatek à Indian Wells, les meilleures joueuses du monde vont se retrouver dans les dix prochains jours du côté de Miami, où la tenante du titre et n°1 mondiale, Ashleigh Barty, sera absente. Barbora Krejcikova a déclaré forfait également, mais les huit autres autres joueuses du Top 10 seront présentes, à commencer par Aryna Sabalenka et Iga Swiatek.Seulement trois Françaises figurent dans le tableau principal : Alizé Cornet, tête de série n°31 et qui affrontera Teichmann ou Riske pour son entrée en lice puis peut-être Anett Kontaveit, Caroline Garcia qui pourrait défier Danielle Collins au deuxième tour, et Clara Burel qui débutera contre une qualifiée puis affrontera Petra Kvitova en cas de victoire. Trois Françaises vont disputer les qualifications : Harmony Tan, Diane Parry et Chloé Paquet.- ByeBaptiste (USA, WC) - Begu (ROU)Q - Sasnovich (BIE)- Bye- ByeVan Uytvanck (BEL) - Kostyuk (UKR)Watson (GBR) - Rus (PBS)- Bye- ByeQ - Siniakova (RTC)Minnen (BEL) - Saville (AUS, WC)- Bye- ByeQ - Tomljanovic (AUS)Montgomery (USA, WC) - Q- Bye- ByeLi (USA) - Sherif (EGY)Teichmann (SUI) - Riske (USA)- Bye- ByeMuchova (RTC) - Martincova (RTC)Osaka (JAP) - Sharma (AUS)- Bye- Bye- Bondar (HON)Doi (JAP) - Q- Bye- ByeKanepi (EST) - Zanevska (BEL)Linette (POL) - Zheng (CHN)- Bye- ByeSiegemund (ALL) - QPutintseva (KAZ) - Schunk (ALL, WC)- Bye- ByeFruhvirtova (RTC, WC) - Kovinic (MNE)Alexandrova (RUS) - Paolini (ITA)- Bye- ByeUdvardy (HON) - Stephens (USA)Ruse (ROU) - Konjuh (CRO)- Bye- ByeKenin (USA, WC) - Kalinina (UKR)Haddad Maia (BRE) - Parrizas Diaz (ESP)- Bye- ByeQ - Q- Q- Bye- ByeQ - Kucova (SLQ)Anisimova (USA) - Rogers (USA)- Bye- ByeKrueger (USA, WC) - QZhang (CHN) - Tauson (DAN)- Bye- ByeEala (PHI, WC) - Brengle (USA)Q - Golubic (SUI)- Bye