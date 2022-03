WTA - Miami : Osaka renverse Bencic et se qualifie pour sa première finale de l'année

Douzième finale pour Osaka

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Demi-finales

Quarts de finale

La revoilà au premier plan ! La Japonaise Naomi Osaka, 77eme joueuse mondiale, s'est qualifiée pour la finale du tournoi WTA 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre la Suissesse Belinda Bencic, 28eme joueuse mondiale et tête de série n°22, en trois manches (4-6, 6-3, 6-4) et 2h09 de jeu., avant un deuxième juste après, malgré deux premières balles sauvées, pour se retrouver ensuite assez rapidement menée 4-1. Juste après, Naomi Osaka a dû s'y reprendre à deux fois, mais elle est parvenue à effacer l'un de ses deux handicaps. Mais il en restait encore un et la Suissesse en a ensuite profité pour empocher cette première manche, à sa troisième balle de set (6-4). Dans la deuxième manche, cette fois, c'est Belinda Bencic qui a eu une balle de break d'entrée, avant de perdre son premier service.Mais, au lieu de tergiverser, la mieux classée des deux a su égaliser dans la foulée, à sa cinquième opportunité. Finalement, à 3-2 en faveur de la moins bien classée des deux, la 28eme joueuse mondiale a perdu un nouveau service, pour voir son adversaire d'un soir égaliser ensuite à une manche partout, sur sa deuxième possibilité (6-3). Enfin, dans la troisième et dernière manche, après deux balles de break chacune, la première à breaker à été la Japonaise, à sa deuxième opportunité, avant un double-break dans la foulée.Ce n'était que partie remise pour l'ancienne numéro une mondiale qui a conclu sur son service suivant, sur sa deuxième balle de match (6-4). Naomi Osaka va disputer sa première finale de l'année, la douzième en tout. Ce très beau parcours lui fera gagner au moins 41 places, avec une future 36eme place mondiale, voire la 30eme si elle parvient à soulever le trophée.bat Bencic (SUI, n°22) : 4-6, 6-3, 6-4Pegula (USA, n°16) - Swiatek (POL, n°2)bat Saville (AUS, WC) : 6-1, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 6-2, 6-1bat Badosa (ESP, n°5) : 4-1 abandonbat Kvitova (RTC, n°28) : 6-3, 6-3