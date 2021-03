WTA - Miami : Osaka passe sans jouer

Alors que six têtes de série se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi de Miami samedi, une autre cador les a rejointes dimanche, en la personne de Naomi Osaka. La n°2 mondiale n'a même pas eu à jouer, puisqu'elle a bénéficié du forfait de son adversaire, la qualifiée serbe Nina Stojanovic, touchée à la cuisse droite. Une autre tête de série n'a pas traîné pour se qualifier : Maria Sakkari (n°23). La Grecque n'a mis que 67 minutes à battre Liudmila Samsonova (126eme) : 6-0, 6-1. Elle a sauvé les cinq balles de break que s'est procuré la qualifiée russe et lui a pris six fois son service.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-2

Azarenka (BIE, n°14) bat Kerber (ALL, n°24) : 7-5, 6-2

Vondrousova (RTC, n°19) bat Bencic (SUI, n°11) : 4-6, 6-4, 6-4

Sabalenka (BIE, n°7) bat Kudermetova (RUS, n°32) : 7-6, 6-4



Sevastova (LET) bat Halep (ROU, n°3) : forfait

Konjuh (CRO, WC) bat Swiatek (POL, n°15) : 6-4, 2-6, 6-2

Kvitova (RTC, n°9) bat Konta (GBR, n°17) : 6-1, 6-2

Svitolina (UKR, n°5) bat Alexandrova (RUS, n°30) : 7-6 (1), 6-4



Andreescu (CAN, n°8) - Anisimova (USA, n°28)

Kalinskaya (RUS, WC) - Muguruza (ESP, n°12)

Sorribes Tormo (ESP) - Rybakina (KAZ, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°4)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Pegula (USA, n°29)

Sakkari (GRE, n°23) bat Samsonova (RUS, Q) : 6-0, 6-1

Mertens (BEL, n°16) - Kontaveit (EST, n°22)

Osaka (JAP, n°2) bat Stojanovic (SER, Q) : forfait