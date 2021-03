Fighting spirit 💪@elise_mertens secures a spot in the Round of 16 with a three-set win!

Pliskova et Kenin à la trappe

Andreescu et Muguruza dans la douleur

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

8emes de finale

3eme tour

Alors que six têtes de série se sont qualifiées pour les huitièmes de finale du tournoi de Miami samedi, une autre cador les a rejointes dimanche, en la personne de Naomi Osaka. La n°2 mondiale n'a même pas eu à jouer, puisqu'elle a bénéficié du forfait de son adversaire, la qualifiée serbe Nina Stojanovic, touchée à la cuisse droite. Une autre tête de série n'a pas traîné pour se qualifier : Maria Sakkari (n°23).Elle a sauvé les cinq balles de break que s'est procuré la qualifiée russe et lui a pris six fois son service. Ça passe également pour la tête de série n°16, Elise Mertens, qui a battu la n°22, Anett Kontaveit au terme d'un match décousu de 1h50 : 6-2, 0-6, 6-2. Chaque set a été à sens unique, et c'est la Belge qui en a remporté deux.Tête de série n°6 en Floride, Karolina Pliskova s'arrête dès le troisième tour, après sa défaite en trois sets et 2h10 contre Jessica Pegula (n°29), l'une des révélations du début de saison. L'Américaine s'est imposée 6-1, 4-6, 6-4, dans un match marqué par neuf breaks. Pliskova est passée totalement à côté de la première manche, en perdant trois jeux de service, et s'est retrouvée tout près de la défaite en étant menée 4-1 dans le deuxième set. Mais elle a su trouver les ressources pour remporter cinq jeux de suite et égaliser à une manche partout. Dans le troisième, le scénario a été l'exact opposé,La tête de série n°21 a également pris la porte ce dimanche : Ekaterina Rybakina (n°21). La Russe a été battue par Sara Sorribes Tormo, récente gagnante du tournoi de Guadalajara, sur le score de 6-1, 3-6, 6-2 en 2h27, dans un match marqué par douze breaks. L'Espagnole sera opposé en 8emes de finale à Ons Jabeur. La Tunisienne et première Africaine à atteindre les quarts de finale dans un tournoi du Grand Chelem, l'année dernière lors de l'Open d'Australie, s'est offert dimanche l'Américaine Sofia Kenin, 4eme mondiale et titrée à Melbourne lors de ce même tournoi qui avait vu Jabeur atteindre les quarts. La numéro 30 au classement WTA s'est imposée en trois sets (6-4, 4-6, 6-4).Lors de ce troisième tour fatal à de nombreuses têtes de série,La Canadienne qui s'était révélée en remportant l'US Open 2019 s'est fait tout particulièrement peur face à la jeune Américaine Amanda Anisimova, 39eme mondiale, dont elle ne s'est défaite qu'après près de trois heures de jeu et deux jeux décisifs sur les trois sets (7-6, 6-7, 6-4) disputés entre les deux joueuses. Muguruza, qui sera opposée à Andreescu pour une place en quarts de finale, a dû batailler elle aussi pour écarter de sa route la jeune Russe Anna Kalinskaya, 115eme au classement. Menée un set à rien, l'Espagnole victorieuse du tournoi de Dubaï une semaine après s'être inclinée en finale à Doha a su réagir et remporter les deux manches suivantes (4-6, 6-3, 6-4) pour s'éviter une fâcheuse désillusion.Avec A.CBarty (AUS, n°1) - Azarenka (BIE, n°14)Vondrousova (RTC, n°19) - Sabalenka (BIE, n°7)Sevastova (LET) - Konjuh (CRO, WC)Kvitova (RTC, n°9) - Svitolina (UKR, n°5)Andreescu (CAN, n°8) - Muguruza (ESP, n°12)Sorribes Tormo (ESP) - Jabeur (TUN, n°27)Pegula (USA, n°29) - Sakkari (GRE, n°23)Mertens (BEL, n°16) - Osaka (JAP, n°2)bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-2bat Kerber (ALL, n°24) : 7-5, 6-2bat Bencic (SUI, n°11) : 4-6, 6-4, 6-4bat Kudermetova (RUS, n°32) : 7-6, 6-4bat Halep (ROU, n°3) : forfaitbat Swiatek (POL, n°15) : 6-4, 2-6, 6-2bat Konta (GBR, n°17) : 6-1, 6-2bat Alexandrova (RUS, n°30) : 7-6 (1), 6-4bat Anisimova (USA, n°28) : 7-6 (4), 6-7 (2), 6-4bat Kalinskaya (RUS, WC) : 4-6, 6-3, 6-4bat Rybakina (KAZ, n°21) : 6-1, 3-6, 6-2bat Kenin (USA, n°4) : 6-4, 4-6, 6-4bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-1, 4-6, 6-4bat Samsonova (RUS, Q) : 6-0, 6-1bat Kontaveit (EST, n°22) : 6-2, 0-6, 6-2bat Stojanovic (SER, Q) : forfait