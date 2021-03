WTA - Miami : Osaka chute face à Sakkari

Naomi Osaka ne verra pas les demi-finales du tournoi WTA de Miami. N’ayant pas connu la défaite en 23 matchs, avec seul un forfait à l’occasion des demi-finales du Gippsland Trophy à Melbourne à signaler, la numéro 2 mondiale a vécu un énorme coup d’arrêt à l’occasion de son quart de finale en Floride face à Maria Sakkari. La Grecque, tête de série numéro 23, a déployé son jeu offensif et mis en grande difficulté Naomi Osaka. Pendant toute la première manche, la Japonaise n’a pas été en mesure de sortir la tête de l’eau, perdant à trois reprises son service sans jamais parvenir à mettre en difficulté son adversaire sur sa mise en jeu. Le résultat a été un premier set à sens unique et bouclé en 24 petites minutes par Maria Sakkari.

Sakkari a su déjouer le retour de flamme d’Osaka

Véritablement vexée par cette entame de match manquée, Naomi Osaka a su se reprendre. Ecartant trois balles de break dès le premier jeu, la numéro 2 mondiale est parvenue à faire déjouer Maria Sakkari au service, breakant sur un jeu blanc pour ensuite mener trois jeux à rien, écartant trois nouvelles balles de break sur le chemin. Mais, menée quatre jeux à un, la Grecque a retrouvé ses esprits, renoué avec son jeu offensif et repris la domination qui était la sienne en début de match. Ecartant au passage une septième et dernière balle de break, la 25eme mondiale a conclu la rencontre avec cinq jeux remportés consécutivement pour conclure une des plus grandes surprises dans cette saison 2021 du circuit WTA (6-0, 6-4 en 1h13’). Pour une place en finale, Maria Sakkari retrouvera soit la tête de série numéro 8 Bianca Andreescu, soit Sara Sorribes Tormo, qui a déjà quatre têtes de série à son tableau de chasse.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



Demi-finales

Barty (AUS, n°1) - Svitolina (UKR, n°5)

Andreescu (CAN, n°8) ou Sorribes Tormo (ESP) - Sakkari (GRE, n°23)



Quarts de finale

Barty (AUS, n°1) bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3

Svitolina (UKR, n°5) bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2

Andreescu (CAN, n°8) - Sorribes Tormo (ESP)

Sakkari (GRE, n°23) bat Osaka (JAP, n°2) : 6-0, 6-4