WTA - Miami : Halep renonce

Caroline Garcia doit être bien déçue ! Passée tout près de battre Simona Halep au deuxième tour du tournoi de Miami, avec une balle de 6-3, 4-1 manquée, la Lyonnaise a finalement vu la Roumaine s'imposer en trois sets...avant de déclarer forfait pour son troisième tour contre Anastasija Sevastova. Halep, qui s'était fait longuement masser l'épaule droite contre Garcia, souffre toujours et doit jeter l'éponge. "Je suis désolée mais ma blessure ne me laisse pas jouer comme je le souhaiterais. Je voulais venir ici pour donner le meilleur et disputer beaucoup de matchs, mais malheureusement je ne peux pas", a écrit la Roumaine dans un communiqué. La 57eme mondiale se retrouve donc en huitièmes de finale, où elle pourrait défier Iga Swiatek.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) - Ostapenko (LET)

Kerber (ALL, n°24) - Azarenka (BIE, n°14)

Bencic (SUI, n°11) - Vondrousova (RTC, n°19)

Kudermetova (RUS, n°32) - Sabalenka (BIE, n°7)



Sevastova (LET) bat Halep (ROU, n°3) : forfait

Konjuh (CRO, WC) - Swiatek (POL, n°15)

Kvitova (RTC, n°9) - Konta (GBR, n°17)

Alexandrova (RUS, n°30) - Svitolina (UKR, n°5)



Andreescu (CAN, n°8) - Anisimova (USA, n°28)

Kalinskaya (RUS, WC) - Muguruza (ESP, n°12)

Sorribes Tormo (ESP) - Rybakina (KAZ, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°4)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Pegula (USA, n°29)

Sakkari (GRE, n°23) - Samsonova (RUS, Q)

Mertens (BEL, n°16) - Kontaveit (EST, n°22)

Stojanovic (SER, Q) - Osaka (JAP, n°2)