Caroline Garcia doit être bien déçue ! Passée tout près de battre Simona Halep au deuxième tour du tournoi de Miami, avec une balle de 6-3, 4-1 manquée, la Lyonnaise a finalement vu la Roumaine s'imposer en trois sets...avant de déclarer forfait pour son troisième tour contre Anastasija Sevastova. Halep, qui s'était fait longuement masser l'épaule droite contre Garcia, souffre toujours et doit jeter l'éponge. "Je suis désolée mais ma blessure ne me laisse pas jouer comme je le souhaiterais. Je voulais venir ici pour donner le meilleur et disputer beaucoup de matchs, mais malheureusement je ne peux pas", a écrit la Roumaine dans un communiqué. La 57eme mondiale se retrouve donc en huitièmes de finale, où elle affrontera Ana Konjuh. La Croate, 338eme mondiale et bénéficiaire d'une wild-card après avoir subi plusieurs opérations du coude, a créé la surprise en sortant la gagnante du dernier Roland-Garros, Iga Swiatek : 6-4, 2-6, 6-2 en 2h14 dans un match marqué par sept breaks.

Barty, Sabalenka et Svitolina au rendez-vous

La n°1 mondiale Ashleigh Barty sera bien au rendez-vous des huitièmes de finale, grâce à son facile succès 6-3, 6-2 en 1h10 sur une autre ancienne gagnante de Roland-Garros, Jelena Ostapenko. L'Australienne a été menée 2-0 dans le deuxième set avant d'enquiller six jeux de suite. Elle aura droit à un huitième de finale délicat contre la Biélorusse Victoria Azarenka, qui a battu Angelique Kerber sur le score de 7-5, 6-2 en 1h33 dans un match entre anciennes gagnantes de Grand Chelem. L'Allemande, auteure de 8 doubles-fautes durant ce match, a pourtant mené 4-1 dans le premier set, avant de perdre deux fois son service. Dans le deuxième, elle s'est vite retrouvée menée 3-0 et n'a pas réussi à revenir. Victoire en deux sets également pour Elina Svitolina, la 5eme joueuse mondiale, qui s'est imposée 7-6, 6-4 en 1h37 contre Ekaterina Alexandrova. L'Ukrainienne a perdu trois fois son service mais a pris celui de son adversaire à quatre reprises. Après avoir galéré au tour précédent, Aryna Sabalenka (8eme) s'est cette fois imposée en deux sets contre Veronika Kudermetova (37eme) : 7-6, 6-4 en 1h38. La Biélorusse a été menée 5-3 dans la première manche, a sauvé une balle de set à 5-4 avant de débreaker, puis a remporté le jeu décisif 7-4. Un break à 4-4 dans le deuxième set lui a ensuite permis de remporter le match.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Tenante du titre (en 2019) : Ashleigh Barty (AUS)



3eme tour

Barty (AUS, n°1) bat Ostapenko (LET) : 6-3, 6-2

Azarenka (BIE, n°14) bat Kerber (ALL, n°24) : 7-5, 6-2

Bencic (SUI, n°11) - Vondrousova (RTC, n°19)

Sabalenka (BIE, n°7) bat Kudermetova (RUS, n°32) : 7-6, 6-4



Sevastova (LET) bat Halep (ROU, n°3) : forfait

Konjuh (CRO, WC) bat Swiatek (POL, n°15) : 6-4, 2-6, 6-2

Kvitova (RTC, n°9) - Konta (GBR, n°17)

Svitolina (UKR, n°5) bat Alexandrova (RUS, n°30) : 7-6 (1), 6-4



Andreescu (CAN, n°8) - Anisimova (USA, n°28)

Kalinskaya (RUS, WC) - Muguruza (ESP, n°12)

Sorribes Tormo (ESP) - Rybakina (KAZ, n°21)

Jabeur (TUN, n°27) - Kenin (USA, n°4)



Ka.Pliskova (RTC, n°6) - Pegula (USA, n°29)

Sakkari (GRE, n°23) - Samsonova (RUS, Q)

Mertens (BEL, n°16) - Kontaveit (EST, n°22)

Stojanovic (SER, Q) - Osaka (JAP, n°2)