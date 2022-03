WTA - Miami : Direction les huitièmes de finale pour Badosa et Kudermetova

Paula Badosa verra bien les huitièmes de finale du tournoi WTA de Miami. L’Espagnole, tête de série numéro 5 en Floride, est venue à bout de Yulia Putintseva. Un break de haute lutte dans le septième jeu a permis à la 6eme mondiale de prendre l’ascendant avant de conclure le premier set sur l’engagement de la Kazakhe. La deuxième manche a démarré par la réponse de la 47eme mondiale mais le jeu de service d’avance n’a pas tenu. Paula Badosa a alors enchaîné quatre jeux consécutifs pour distancer son adversaire. L’Espagnole a conclu sur l’engagement de Yulia Putintseva (6-3, 6-2 en 1h22’). Veronika Kudermetova, tête de série numéro 21, s’est également qualifiée aux dépens de Shelby Rogers. L’Américaine a immédiatement eu la tête sous l’eau avec la perte des cinq premiers jeux, dont trois breaks. La Russe a ensuite connu un moment de déconcentration avec la perte de son service avant de se reprendre pour conclure sur l’engagement de la 48eme mondiale. La deuxième manche a vu les deux joueuses tenir longtemps leur service, avec une balle de break de part et d’autre à signaler mais non convertie pendant les onze premiers jeux. Au moment de servir pour emmener Veronika Kudermetova au jeu décisif, Shelby Rogers a cédé et permet à la Russe de se qualifier (6-1, 7-5 en 1h29’).



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



3eme tour

Sasnovich (BIE) bat Begu (ROU) : 7-5, 6-7 (4), 6-4

Bencic (SUI, n°22) bat Watson (GBR) : 6-4, 6-1

Saville (AUS, WC) bat Siniakova (RTC) : 6-0, 1-0 abandon

Bronzetti (ITA, LL) bat Kalinskaya (RUS, Q) par forfait



Riske (USA) bat Li (USA) : 6-2, 3-6, 6-3

Osaka (JAP) bat Muchova (RTC) par forfait

Collins (USA, n°9) bat Zvonareva (RUS, Q) : 6-1, 6-4

Jabeur (TUN, n°8) bat Kanepi (EST) : 6-3, 6-0



Badosa (ESP, n°5) bat Putintseva (KAZ) : 6-3, 6-2

Fruhvirtova (RTC, WC) - Azarenka (BIE, n°12)

Pegula (USA, n°16) - Rybakina (KAZ, n°17)

Kalinina (UKR) - Haddad Maia (BRE)



Davis (USA, Q) - Kvitova (RTC, n°28)

Kudermetova (RUS, n°21) bat Rogers (USA) : 6-1, 7-5

Gauff (USA, n°14) - Zhang (CHN)

Brengle (USA) - Swiatek (POL, n°2)