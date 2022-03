WTA - Miami : Collins première en quarts

She's gonna take some stopping 🚂



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Huitièmes de finale

Depuis sa défaite en finale de l'Open d'Australie contre Ashleigh Barty, Danielle Collins n'avait joué, et perdu, qu'un seul match, à Dubaï. Mais l'Américaine de 28 ans revient fort, du côté de Miami., qui la précède au classement et qu'elle va dépasser lundi prochain pour obtenir son meilleur "ranking". Auteure de 3 aces et 69% de premières balles, Collins n'a été breakée qu'une seule fois lors de cette partie, d'entrée de deuxième set. Elle avait auparavant remporté le premier en prenant le service adverse à 3-2 et 5-2. Dans le deuxième, elle a débreaké dans la foulée (1-1) puis au moment où la Tunisienne servait pour recoller à 5-5, elle l'a breakée sur sa première occasion et a donc gagné ce match. Prochaine adversaire : Alison Riske ou Naomi Osaka.Sasnovich (BIE) - Bencic (SUI, n°22)Saville (AUS, WC) - Bronzetti (ITA, LL)Riske (USA) - Osaka (JAP)bat Jabeur (TUN, n°8) : 6-2, 6-4Badosa (ESP, n°5) - Fruhvirtova (RTC, WC)Pegula (USA, n°16) - Kalinina (UKR)Kvitova (RTC, n°28) - Kudermetova (RUS, n°21)Gauff (USA, n°14) - Swiatek (POL, n°2)