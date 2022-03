Il n'y a plus de Françaises à Miami. La dernière tricolore en lice, Clara Burel (82eme), a subi la loi de Petra Kvitova (32eme) sur le score de 6-1, 3-6, 6-3 en 1h46. La Bretonne, qui a fêté ses 21 ans jeudi, est passée à côté du premier set, se faisant breaker à deux reprises, mais elle a très bien rebondi dans le deuxième, en breakant à 3-2 et égalisant à une manche partout sur sa première balle de set. Elle s'est ensuite procurée deux balles de break pour commencer la troisième manche, mais la Tchèque les a sauvées, et Kvitova a réussi à prendre une dernière fois le service de Burel à 3-2 pour s'imposer sans trop trembler.

Swiatek va monter sur le trône

Iga Swiatek devait réussir son entrée en lice à Miami pour monter sur le trône. Ce qu'elle est donc parvenue à faire. La Polonaise, 2eme joueuse mondiale et tête de série n°2, a aisément battu la Suissesse Viktorija Golubic, 42eme joueuse mondiale, en deux manches (6-2, 6-0) et 1h14 de jeu. La première manche fut particulièrement disputée, avec des balles de break lors de l'intégralité des jeux hormis le premier. La Polonaise a effectué le break d'entrée. Après avoir sauvé huit balles de débreak réparties sur ses deux services suivants, et manqué un nouveau break entre les deux, Iga Swiatek a fini par prendre un nouveau service de son adversaire, à sa deuxième opportunité, à 4-1, avant de perdre le sien dans la foulée. Mais ce n'était que partie remise et la mieux classée des deux a donc conclu juste après, avec donc un nouveau break (6-2). Enfin, la deuxième et dernière manche s'est transformée en roue de bicyclette pour la 2eme joueuse mondiale, avec trois breaks, dont le dernier blanc, pour quatre balles obtenues (6-0). Qualification également pour la Biélorusse Victoria Azarenka, 16eme joueuse mondiale et tête de série n°12, contre la Russe Ekaterina Alexandrova, 54eme joueuse mondiale (6-4, 2-6, 7-6 (5) et 2h49 de jeu). C'est déjà terminé pour l'Américaine Madison Keys, 26eme joueuse mondiale, et tête de série n°26, battue par l'Ukrainienne Anhelina Kalinina, 51eme joueuse mondiale (3-6, 6-3, 6-4 et 1h59 de jeu).

La sensation Fruhvirtova, Sakkari tombe de haut

Linda Fruhvirtova sera-t-elle la nouvelle star du tennis féminin ? L'avenir nous le dira, mais toujours est-il que la Tchèque de 16 ans, invitée par les organisateurs, a frappé un grand coup en éliminant la tête de série n°20 Elise Mertens. Victorieuse du tournoi des Petits As en 2019 (un an avant sa soeur Brenda), la pensionnaire de l'Académie Mouratoglou s'est imposée 7-5, 2-6, 6-1, en convertissant notamment quatre balles de break sur quatre. Dans le même huitième de tableau, l'une des rares joueuses du Top 10 encore en lice, Paula Badosa, s'est défaite de Maria Bouzkova sur le score de 7-5, 7-5 en 2h05, dans un match où elle a breaké à 5-5 dans le premier set puis a mené 5-1 dans le deuxième avant de voir la Tchèque revenir à 5-5 puis craquer dans le money-time. L'autre grosse surprise du jour, c'est l'élimination de Maria Sakkari, finaliste dimanche dernier à Indian Wells, par Beatriz Haddad Maia (62eme). La Brésilienne s'est imposée 4-6, 6-1, 6-2 en 1h58, en prenant à cinq reprises le service de la Grecque. Une autre tête de série est tombée, en la personne de Jelena Ostapenko (n°10), battue 6-3, 7-6 par Shelby Rogers, auteure de 15 aces, et qui a sauvé deux balles de deuxième set à 5-4, avant de le remporter au tie-break (7-0). Sorana Cirstea (n°24) a été éliminée également, par la Chinoise Shuai Zhang qui ne lui a laissé que deux jeux (6-1, 6-1 en 54 minutes). Liudmila Samsonova (n°29) a quant à elle subi la loi de l'Américaine Madison Brengle, victorieuse 6-4, 6-0 en 1h09.

Gauff et Pegula au rendez-vous

Quelques têtes de série sont tout de même passées en ce début de journée à Miami. Coco Gauff (n°14) a disposé de Qiang Wang sur le score de 7-5, 6-4 dans un match marqué par huit breaks. Sa compatriote Jessica Pegula (n°16) s'est quant à elle défaite d'une autre Américaine, Sloane Stephens : 6-1, 6-4 en 1h17, en remportant les quatre derniers jeux. La Kazakhe Elena Rybakina (n°17) a éliminé la Roumaine Elena Ruse 6-4, 7-5 dans un match à dix breaks où elle a été menée 3-0 en début de deuxième set. La Russe Veronika Kudermetova (n°21) n'a quant à elle passé que 37 minutes sur le court, le temps de bénéficier de l'abandon de Dalma Galfi à 5-1.



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Tenante du titre : Ashleigh Barty (AUS)



3eme tour

Begu (ROU) - Sasnovich (BIE)

Bencic (SUI, n°22) - Watson (GBR)

Siniakova (RTC) - Saville (AUS, WC)

Bronzetti (ITA, LL) - Kalinskaya (RUS, Q)



Li (USA) - Riske (USA)

Muchova (RTC) - Osaka (JAP)

Collins (USA, n°9) - Zvonareva (RUS, Q)

Kanepi (EST) - Jabeur (TUN, n°8)



Badosa (ESP, n°5) - Putintseva (KAZ)

Fruhvirtova (RTC, WC) - Azarenka (BIE, n°12)

Pegula (USA, n°16) - Rybakina (KAZ, n°17)

Kalinina (UKR) - Haddad Maia (BRE)



Davis (USA, Q) - Kvitova (RTC, n°28)

Kudermetova (RUS, n°21) - Rogers (USA)

Gauff (USA, n°14) - Zhang (CHN)

Brengle (USA) - Swiatek (POL, n°2)



2eme tour

Begu (ROU) bat Sabalenka (BIE, n°1) : 6-4, 6-4

Sasnovich (BIE) bat Kasatkina (RUS, n°25) : 7-6 (5), 6-4

Bencic (SUI, n°22) bat Kostyuk (UKR) : 6-3, 6-1

Watson (GBR) bat Svitolina (UKR, n°15) : 4-6, 6-3, 7-6 (4)



Siniakova (RTC) bat Raducanu (GBR, n°11) : 3-6, 6-4, 7-5

Saville (AUS, WC) bat Tan (FRA, LL) : 6-4, 6-2

Bronzetti (ITA, LL) bat Voegele (SUI, LL) : 6-2, 6-1

Kalinskaya (RUS, Q) bat Ka.Pliskova (RTC, n°6) : 6-3, 6-3



Li (USA) bat Kontaveit (EST, n°3) : 6-0, 3-6, 6-4

Riske (USA) bat Cornet (FRA, n°31) : 6-2, 6-2

Muchova (RTC) bat Fernandez (CAN, n°18) : 6-4, 7-6 (3)

Osaka (JAP) bat Kerber (ALL, n°13) : 6-2, 6-3



Collins (USA, n°9) bat Bondar (HUN) : 6-3, 3-6, 6-4

Zvonareva (RUS, Q) bat Zidansek (SLO, n°19) : 6-3, 6-2

Kanepi (EST) bat Sorribes Tormo (ESP, n°32) : 3-6, 7-5, 6-0

Jabeur (TUN, n°8) bat Linette (POL) : 7-6 (1), 6-2



Badosa (ESP, n°5) bat Bouzkova (RTC, Q) : 7-5, 7-5

Putintseva (KAZ) bat Tsurenko (UKR, LL) : 6-3, 4-6, 7-5

Fruhvirtova (RTC, WC) bat Mertens (BEL, n°20) : 7-5, 2-6, 6-1

Azarenka (BIE, n°12) bat Alexandrova (RUS) : 6-4, 2-6, 7-6 (5)



Pegula (USA, n°16) bat Stephens (USA) : 6-1, 6-4

Rybakina (KAZ, n°17) bat Ruse (ROU) : 6-4, 7-5

Kalinina (UKR) bat Keys (USA, n°26) : 3-6, 6-3, 6-4

Haddad Maia (BRE) bat Sakkari (GRE, n°4) : 4-6, 6-1, 6-2



Davis (USA, Q) bat Sanders (AUS, LL) : 6-4, 6-1

Kvitova (RTC, n°28) bat Burel (FRA) : 6-1, 3-6, 6-3

Kudermetova (RUS, n°21) bat Galfi (HUN, Q) : 5-1 abandon

Rogers (USA) bat Ostapenko (LET, n°10) : 6-3, 7-6 (0)



Gauff (USA, n°14) bat Q.Wang (CHN, Q) : 7-5, 6-4

Zhang (CHN) bat Cirstea (ROU, n°24) : 6-1, 6-1

Brengle (USA) bat Samsonova (RUS, n°29) : 6-4, 6-0

Swiatek (POL, n°2) bat Golubic (SUI) : 6-2, 6-0