Osaka n'a pas traîné

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Quarts de finale

La belle aventure de Daria Saville à Miami s'arrête en quarts. L'Australienne, 249eme mondiale et invitée par les organisateurs, est tombée face à Belinda Bencic, qui ne lui a laissé aucune chance.La championne olympique en titre a breaké son adversaire à trois reprises dans le premier set, puis a rapidement mené 4-0 dans le deuxième. L'Australienne a effacé l'un de ses breaks de retard (4-2), mais pas deux, et Bencic a même fini sur un nouveau break pour l'emporter. Elle aura fort à faire en demies, face à Naomi Osaka.Naomi Osaka n'avait pas de temps à perdre. La Japonaise, 77eme joueuse mondiale, s'est aisément qualifiée pour les demi-finales du tournoi WTA 1000 de Miami aux Etats-Unis, sur dur extérieur, après sa victoire contre l'Américaine Danielle Collins, 11eme joueuse mondiale et tête de série n°9, en deux manches (6-2, 6-1) et seulement 59 petites minutes de jeu. Dans la première manche, les deux joueuses ont fait jeu égal pendant les quatre premiers jeux.La Japonaise a conclu à sa deuxième opportunité (6-2). Enfin, dans la deuxième et dernière manche, cette fois, Danielle Collins a cédé les cinq derniers jeux, dont ses trois derniers services, malgré une balle sauvée lors du premier, puis une autre lors du dernier. Un dernier break qui a permis à Naomi Osaka de composter son billet pour le dernier carré (6-1). Après un début de saison compliqué, la 77eme joueuse mondiale semble définitivement lancée. Ce beau parcours va lui permettre également de remonter au classement WTA. Au pire 57eme, l'ancienne numéro une mondiale pourrait se retrouver 36eme en cas de finale, voire 30eme en cas de victoire finale.bat Saville (AUS, WC) : 6-1, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 6-2, 6-1Badosa (ESP, n°5) - Pegula (USA, n°16)Kvitova (RTC, n°28) - Swiatek (POL, n°2)