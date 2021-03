WTA - Miami : Barty écarte Sabalenka et se hisse dans le dernier carré

Solide Barty



MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Quarts de finale

Ashleigh Barty et Miami, la belle histoire d'amour continue.En attendant d'éventuellement soulever son deuxième trophée de suite lors de ce tournoi de Miami qui fait son retour après un an d'absence, la numéro 1 mondiale s'en est encore un peu plus rapprochée en se qualifiant de nouveau pour les demi-finales.La Biélorusse, 8eme mondiale, a de nouveau poussé Barty à un troisième set, au même titre qu'elle l'a obligée à passer 2h30 sur le court pour pouvoir valider un nouveau billet pour le dernier carré après celui de 2019. Pourtant, paradoxalement, l'Australienne n'a jamais donné l'impression de trembler., à 4-4 dans le premier set et 4-3 dans le troisième et dernier. Dans le jeu décisif de la deuxième manche, en revanche, Sabalenka avait su prendre le dessus, alors qu'elle avait mal entamé ce tie-break (3-1 puis 4-2 pour l'Australienne). Malheureusement pour la Biélorusse, le reste du temps, elle n'a pas vraiment gêné la numéro 1 mondiale. Cette dernière a avoué ensuite qu'elle venait de livrer son meilleur match du tournoi, et cela s'est vu, Sabalenka finissant par lâcher, sous le poids de la comparaison. Barty monte en puissance. Sevastova ou Svitolina, sa prochaine adversaire, ne pourra pas dire qu'elle n'était pas au courant.bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3Sevastova (LET) - Svitolina (UKR, n°5)Andreescu (CAN, n°8) - Sorribes Tormo (ESP)Sakkari (GRE, n°23) - Osaka (JAP, n°2)