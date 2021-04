WTA - Miami : Barty défendra son titre

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Ashleigh Barty a sauvé une balle de match contre Kristina Kucova pour son entrée en lice à Miami la semaine passée, mais la n°1 mondiale défendra bel et bien son titre ce samedi ! L'Australienne, après avoir éliminé Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka, a poursuivi son beau parcours en éliminant la n°5 mondiale, Elina Svitolina, qu'elle n'avait battue jusque-là qu'une fois sur six.Barty a entamé le match tambour battant, avec un break d'entrée et un autre à 3-1. Svitolina a réussi à effacer l'un de ses breaks de retard (4-2), mais pas deux, et après avoir manqué une balle de 4-4, a de nouveau perdu son service à 5-3, et donc le set. Dans la deuxième manche, l'Australienne n'a pas semblé ressentir de douleur au moment de servir, et a été la première à breaker, à 2-1. Svitolina est parvenue à débreaker dans la foulée après un très long jeu (3-2), mais elle a perdu de suite son service (4-2), et Barty n'a pas eu de peine à conclure. Même si le score est un brin sévère pour l'Ukrainienne, c'est bien Barty qui disputera la finale samedi, la 15eme de sa carrière (9 victoires - 5 défaites) et la deuxième cette année après celle remportée au Yarra River Classic de Melbourne. Assurée de rester n°1 mondiale lundi prochain, elle partira favorite, que ce soit contre Bianca Andreescu ou Sara Sorribes Tormo.bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3Andreescu (CAN, n°8) - Sakkari (GRE, n°23)bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3bat Osaka (JAP, n°2) : 6-0, 6-4