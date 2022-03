WTA - Miami : Badosa abandonne et envoie Pegula en demies

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 7 760 759€)

Quarts de finale

Il n'a fallu que 19 minutes à Jessica Pegula pour se hisser en demi-finales du tournoi de Miami pour la première fois de sa carrière. L'Américaine de 28 ans, 21eme joueuse mondiale, a en effet bénéficié de l'abandon de son adversaire, Paula Badosa (24 ans, 6eme), après seulement cinq jeux. Alors qu'elle avait réussi le break d'entrée de jeu, l'Espagnole a ensuite encaissé quatre jeux de suite, et a fait appel à la kiné au moment de s'asseoir sur sa chaise.Difficile de savoir de quoi Badosa souffrait exactement, mais la gagnante du tournoi d'Indian Wells 2021 n'avait pas l'air dans son assiette. Voilà donc Jessica Pegula en demi-finale sans forcer dans ce Hard Rock Stadium de Miami, le stade l'équipe de NFL des Miami Dolphins, où elle ne vient que pour la troisième fois en tant que joueuse (1er tour en 2019, huitièmes de finale en 2021) mais où elle est souvent venue avec ses parents, propriétaires de la franchise NFL des Buffalo Bills. L'Américaine sera opposée en demi-finale à Iga Swiatek (qu'elle a battue lors de leur seule confrontation) ou Petra Kvitova (2-0 pour la Tchèque) et est assurée d'égaler le meilleur classement de sa carrière (14eme) lundi prochain. Paula Badosa, malgré son abandon, sera quant à elle troisième derrière Iga Swiatek et Barbora Krejcikova, un rang qu'elle n'a encore jamais atteint.bat Saville (AUS, WC) : 6-1, 6-2bat Collins (USA, n°9) : 6-2, 6-1bat Badosa (ESP, n°5) : 4-1 abandonKvitova (RTC, n°28) - Swiatek (POL, n°2)