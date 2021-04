Barty défendra son titre

MIAMI (Etats-Unis, WTA 1000, dur extérieur, 2 730 000€)

Finale

Demi-finales

Quarts de finale

La jeune Canadienne titrée il y a deux ans à Indian Wells, Toronto et à l'US Open avec à la clé le premier titre de sa jeune carrière dans un tournoi du Grand Chelem n'a plus disputé de finale depuis ce sacre à New York de début septembre 2019, aux dépens de Serena Williams. Une fâcheuse habitude depuis ce premier trophée dans un Majeur qu'elle a gommée jeudi à Miami enEn trois sets, dont deux bouclés sur des jeux décisifs (9-7 et 7-4) et près de trois heures de jeu (7-6, 3-6, 7-6),qui avait créé la sensation en quarts de finale en faisant chuter une Naomi Osaka qui n'avait pas perdu le moindre match depuis le début de la saison.Déjà tout près de remporter la première manche (elle s'est procuré deux balles de set), Sakkari, après avoir recollé de très belle façon à une manche partout, avait en effet pris les devants dans le dernier set. Après avoir mené 4-2, la Grecque a même servi pour la finale, à 6-5. Une nouvelle opportunité qu'elle a laissé passer, avant, ensuite de ne pas peser bien lourd dans le jeu décisif, remporté 7-4 par Andreescu.Ashleigh Barty a sauvé une balle de match contre Kristina Kucova pour son entrée en lice à Miami la semaine passée, mais la n°1 mondiale défendra bel et bien son titre ce samedi ! L'Australienne, après avoir éliminé Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka et Aryna Sabalenka, a poursuivi son beau parcours en éliminant la n°5 mondiale, Elina Svitolina, qu'elle n'avait battue jusque-là qu'une fois sur six.Barty a entamé le match tambour battant, avec un break d'entrée et un autre à 3-1. Svitolina a réussi à effacer l'un de ses breaks de retard (4-2), mais pas deux, et après avoir manqué une balle de 4-4, a de nouveau perdu son service à 5-3, et donc le set. Dans la deuxième manche, l'Australienne n'a pas semblé ressentir de douleur au moment de servir, et a été la première à breaker, à 2-1. Svitolina est parvenue à débreaker dans la foulée après un très long jeu (3-2), mais elle a perdu de suite son service (4-2), et Barty n'a pas eu de peine à conclure. Même si le score est un brin sévère pour l'Ukrainienne, c'est bien Barty qui disputera la finale samedi, la 15eme de sa carrière (9 victoires - 5 défaites) et la deuxième cette année après celle remportée au Yarra River Classic de Melbourne. Assurée de rester n°1 mondiale lundi prochain, elle partira favorite, contre Bianca Andreescu.Barty (AUS, n°1) - Andreescu (CAN, n°8)bat Svitolina (UKR, n°5) : 6-3, 6-3bat Sakkari (GRE, n°23) : 7-6 (7), 3-6, 7-6 (4)bat Sabalenka (BIE, n°7) : 6-4, 6-7 (5), 6-3bat Sevastova (LET) : 6-3, 6-2bat Sorribes Tormo (ESP) : 6-4, 3-6, 6-3bat Osaka (JAP, n°2) : 6-0, 6-4