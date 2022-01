WTA - Melbourne 2 : Kasatkina, Tauson et Li continuent, Cirstea et Sorribes-Tormo ne verront pas les quarts

Trois têtes de série parmi les huit dernières participantes encore en course. Sur les cinq têtes de série en lice en huitièmes de finale du tournoi de Melbourne 2, seules Sorana Cirstea (n°5) et Sara Sorribes Tormo (n°4) ont manqué le wagon des quarts ce jeudi. La Roumaine n'a pas pesé lourd (défaite 6-4, 6-1) face à l'Américaine Amanda Anisimova, tandis que l'Espagnole a subi la loi (7-6, 6-4) de l'étonnante qualifiée russe classée au 120eme rang mondial Kamilla Rakhimova. Pas de problème en revanche pour l'Américaine Ann Li (n°7), expéditive contre Sevastova (6-1, 6-4). La jeune Danoise Clara Tauson l'a emporté encore plus facilement (6-1, 6-0) contre la Chinoise Zhu, issue des qualifications. Daria Kasatkina (n°3) poursuit sa route également. Toutefois, la Russe a dû batailler (7-6, 2-6, 6-3) pour se défaire de l'Américaine Madison Keys, ancienne membre du Top 10.



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Quarts de finale

Begu (ROU) - Anisimova (USA)

Kasatkina (RUS, n°3) - Parrizas Diaz (ESP)

Li (USA, n°7) - Rakhimova (RUS, Q)

Tauson (DAN, n°6) - Sasnovich (BLR, Q)



Huitièmes de finale

Begu (ROU) bat Paolini (ITA) : 3-6, 6-2, 6-3

Anisimova (USA) bat Cirstea (ROU, n°5) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS, n°3) bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 6-3

Parrizas Diaz (ESP) bat Liu (USA, Q) : 3-6, 7-5, 6-1



Li (USA, n°7) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 7-6 (3), 6-4

Tauson (DAN, n°6) bat Zhu (CHN, Q) : 6-1, 6-0

Sasnovich (BLR, Q) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-4



1er tour

Begu (ROU) bat Pegula (USA, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Paolini (ITA) bat Schmiedlova (SLQ) : 2-6, 6-3, 6-4

Anisimova (USA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (5), 1-6, 7-5

Cirstea (ROU, n°5) bat Gracheva (RUS) : 6-0, 6-0



Kasatkina (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-1, 6-0 abandon

Keys (USA) bat Dart (GBR, Q) : 6-3, 7-6 (2)

Parrizas Diaz (ESP) bat Perez (AUS, WC) : 6-0, 6-3

Liu (USA, Q) bat Kostyuk (UKR, n°8) : 4-6, 6-4, 6-3



Li (USA, n°7) bat Sherif (EGY) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Minnen (BEL) : 7-5, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 5-7, 6-3



Tauson (DAN, n°6) bat Kalinina (UKR) : 7-5, 6-3

Zhu (CHN, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Peterson (SUE) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 3-6, 6-2

Sasnovich (BLR, Q) bat Wang (CHN, LL) : 6-4, 6-2