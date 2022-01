WTA - Melbourne 2 : Kasatkina et Li sans trembler, Tauson jette l'éponge

Daria Kasatkina et Ann Li sans trembler, Clara Tauson reste à quai. Respectivement tête de série numéro 3 et 7 du tournoi de Melbourne 2, qui se déroule en même temps que celui de Melbourne 1, programmé dans cette même ville qui accueillera l'Open d'Australie à partir du 17 janvier prochain, la Russe et l'Américaine n'ont connu aucun problème ce vendredi en quarts de finale pour se débarrasser respectivement de l'Espagnol Parrizas Diaz (7-5, 6-1) et de la qualifiée russe Rakhimova (6-1, 7-5), tombeuse au tour précédente de l'Espagnole Sara Sorribes-Tormo (n°4). La Danoise, en revanche, n'ira pas plus loin. Tauson, tête de série numéro 6 du tournoi, a abandonné à 2-0 pour Aliaksandra Sasnovich dans la deuxième manche et alors que la Biélorusse avait remporté le premier set sur le score de 6-3. Les demi-finales opposeront donc Sasnovich à Li et Kasatkina à l'Américaine Amanda Anisimova. Cette dernière a renversé la Roumaine Begu (2-6, 6-3, 6-2) dans le dernier quart de finale.



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Demi-finales

Anisimova (USA) - Kasatkina (RUS, n°3)

Li (USA, n°7) - Sasnovich (BLR, Q)



Quarts de finale

Anisimova (USA) bat Begu (ROU) : 2-6, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS, n°3) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-5, 6-1

Li (USA, n°7) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-1, 7-5

Sasnovich (BLR, Q) bat Tauson (DAN, n°6) : 6-3, 2-0



Huitièmes de finale

Begu (ROU) bat Paolini (ITA) : 3-6, 6-2, 6-3

Anisimova (USA) bat Cirstea (ROU, n°5) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS, n°3) bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 6-3

Parrizas Diaz (ESP) bat Liu (USA, Q) : 3-6, 7-5, 6-1



Li (USA, n°7) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 7-6 (3), 6-4

Tauson (DAN, n°6) bat Zhu (CHN, Q) : 6-1, 6-0

Sasnovich (BLR, Q) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-4



1er tour

Begu (ROU) bat Pegula (USA, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Paolini (ITA) bat Schmiedlova (SLQ) : 2-6, 6-3, 6-4

Anisimova (USA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (5), 1-6, 7-5

Cirstea (ROU, n°5) bat Gracheva (RUS) : 6-0, 6-0



Kasatkina (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-1, 6-0 abandon

Keys (USA) bat Dart (GBR, Q) : 6-3, 7-6 (2)

Parrizas Diaz (ESP) bat Perez (AUS, WC) : 6-0, 6-3

Liu (USA, Q) bat Kostyuk (UKR, n°8) : 4-6, 6-4, 6-3



Li (USA, n°7) bat Sherif (EGY) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Minnen (BEL) : 7-5, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 5-7, 6-3



Tauson (DAN, n°6) bat Kalinina (UKR) : 7-5, 6-3

Zhu (CHN, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Peterson (SUE) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 3-6, 6-2

Sasnovich (BLR, Q) bat Wang (CHN, LL) : 6-4, 6-2