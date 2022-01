WTA - Melbourne 2 : Facile victoire pour Amanda Anisimova

Amanda Anisimova était pressée ! L’Américaine n’a pas eu besoin d’une heure pour s’imposer face à la tête de série numéro 3 et tenante du titre Daria Kasatkina en demi-finale du Summer Set 2 organisé à Melbourne. La 78eme mondiale a haussé le ton d’entrée avec deux balles de break converties pour mener quatre jeux à rien. Toutefois, le bilan était assombri par une balle de débreak manquée par la 26eme mondiale. Daria Kasatkina n’a pas abdiqué et a su effacé un de ses deux breaks de retard. En réalité, c’est une série de cinq jeux perdus au service que les deux joueuses ont lancé. Sur un jeu blanc, Amanda Anisimova a conclu le premier set sur l’engagement de son adversaire. Daria Kasatkina a tout donné pour résister mais l’Américaine avait clairement la main sur le jeu et n’a rien laissé à son adversaire. Remportant six jeux consécutivement, Amanda Anisimova a conclu les débats (6-2, 6-0 en 57 minutes) et se qualifie pour sa première finale sur le circuit WTA depuis son titre à Bogota en avril 2019.



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Finale

Anisimova (USA) - Li (USA, n°7) ou Sasnovich (BLR, Q)



Demi-finales

Anisimova (USA) bat Kasatkina (RUS, n°3) : 6-2, 6-0

Li (USA, n°7) - Sasnovich (BLR, Q)



Quarts de finale

Anisimova (USA) bat Begu (ROU) : 2-6, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS, n°3) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-5, 6-1

Li (USA, n°7) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-1, 7-5

Sasnovich (BLR, Q) bat Tauson (DAN, n°6) : 6-3, 2-0



Huitièmes de finale

Begu (ROU) bat Paolini (ITA) : 3-6, 6-2, 6-3

Anisimova (USA) bat Cirstea (ROU, n°5) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS, n°3) bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 6-3

Parrizas Diaz (ESP) bat Liu (USA, Q) : 3-6, 7-5, 6-1



Li (USA, n°7) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 7-6 (3), 6-4

Tauson (DAN, n°6) bat Zhu (CHN, Q) : 6-1, 6-0

Sasnovich (BLR, Q) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-4



1er tour

Begu (ROU) bat Pegula (USA, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Paolini (ITA) bat Schmiedlova (SLQ) : 2-6, 6-3, 6-4

Anisimova (USA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (5), 1-6, 7-5

Cirstea (ROU, n°5) bat Gracheva (RUS) : 6-0, 6-0



Kasatkina (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-1, 6-0 abandon

Keys (USA) bat Dart (GBR, Q) : 6-3, 7-6 (2)

Parrizas Diaz (ESP) bat Perez (AUS, WC) : 6-0, 6-3

Liu (USA, Q) bat Kostyuk (UKR, n°8) : 4-6, 6-4, 6-3



Li (USA, n°7) bat Sherif (EGY) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Minnen (BEL) : 7-5, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 5-7, 6-3



Tauson (DAN, n°6) bat Kalinina (UKR) : 7-5, 6-3

Zhu (CHN, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Peterson (SUE) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 3-6, 6-2

Sasnovich (BLR, Q) bat Wang (CHN, LL) : 6-4, 6-2