WTA - Melbourne 2 : Anisimova remporte son deuxième titre

Et de deux ! L'Américaine Amanda Anisimova, 78eme joueuse mondiale, a remporté le deuxième titre de sa carrière, après l'édition 2019 du tournoi de Bogota. En finale du tournoi de Melbourne 2, la joueuse a disposé de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich, 107eme joueuse mondiale et issue des qualifications, en trois manches (7-5, 1-6, 6-4) et 2h08 de jeu. Dans la première manche, malgré trois balles de break d'entrée, l'Américaine a été la première à perdre son service, à 2-2, malgré une première balle sauvée. Après deux possibilités de débreaker dans la foulée, Amanda Anisimova est enfin parvenue à ses fins, sur la mise en jeu suivante de son adversaire.

Anisimova a eu un coup de moins bien dans la deuxième manche

Après une première balle de set à 5-4, sur le service de la Biélorusse, la mieux classée des deux a eu le dernier mot sur la mise en jeu suivante de sa concurrente, et au bout de sa troisième opportunité, en tout (7-5). La deuxième manche fut ensuite à sens unique, mais en faveur d'Aliaksandra Sasnovich. En convertissant trois de ses cinq balles de break, la 107eme joueuse mondiale a déroulé (6-1). Mais dans la troisième et dernière manche, c'est donc l'Américaine qui a su confirmer. Malgré un break d'entrée, Amanda Anisimova a débreaké, blanc, à 1-3, avant de sauver deux nouvelles balles de break dans la foulée. A 4-4, soit au meilleur des moments, la 78eme joueuse mondiale a donc su prendre un nouveau service à son adversaire, pour conclure dans la foulée, sur sa deuxième balle de match (6-4).



MELBOURNE 2 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Finale

Anisimova (USA) bat Sasnovich (BLR, Q) : 7-5, 1-6, 6-4



Demi-finales

Anisimova (USA) bat Kasatkina (RUS, n°3) : 6-2, 6-0

Sasnovich (BLR, Q) bat Li (USA, n°7) : 7-6 (4), 2-6, 6-3



Quarts de finale

Anisimova (USA) bat Begu (ROU) : 2-6, 6-3, 6-2

Kasatkina (RUS, n°3) bat Parrizas Diaz (ESP) : 7-5, 6-1

Li (USA, n°7) bat Rakhimova (RUS, Q) : 6-1, 7-5

Sasnovich (BLR, Q) bat Tauson (DAN, n°6) : 6-3, 2-0



Huitièmes de finale

Begu (ROU) bat Paolini (ITA) : 3-6, 6-2, 6-3

Anisimova (USA) bat Cirstea (ROU, n°5) : 6-4, 6-1

Kasatkina (RUS, n°3) bat Keys (USA) : 7-6 (4), 2-6, 6-3

Parrizas Diaz (ESP) bat Liu (USA, Q) : 3-6, 7-5, 6-1



Li (USA, n°7) bat Sevastova (LET) : 6-1, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Sorribes Tormo (ESP, n°4) : 7-6 (3), 6-4

Tauson (DAN, n°6) bat Zhu (CHN, Q) : 6-1, 6-0

Sasnovich (BLR, Q) bat Peterson (SUE) : 6-2, 6-4



1er tour

Begu (ROU) bat Pegula (USA, n°1) : 7-6 (6), 6-3

Paolini (ITA) bat Schmiedlova (SLQ) : 2-6, 6-3, 6-4

Anisimova (USA) bat Van Uytvanck (BEL) : 7-6 (5), 1-6, 7-5

Cirstea (ROU, n°5) bat Gracheva (RUS) : 6-0, 6-0



Kasatkina (RUS, n°3) bat Kalinskaya (RUS, Q) : 6-1, 6-0 abandon

Keys (USA) bat Dart (GBR, Q) : 6-3, 7-6 (2)

Parrizas Diaz (ESP) bat Perez (AUS, WC) : 6-0, 6-3

Liu (USA, Q) bat Kostyuk (UKR, n°8) : 4-6, 6-4, 6-3



Li (USA, n°7) bat Sherif (EGY) : 6-2, 6-0

Sevastova (LET) bat Garcia (FRA) : 6-4, 6-4

Rakhimova (RUS, Q) bat Minnen (BEL) : 7-5, 7-5

Sorribes Tormo (ESP, n°4) bat Haddad Maia (BRE) : 6-4, 5-7, 6-3



Tauson (DAN, n°6) bat Kalinina (UKR) : 7-5, 6-3

Zhu (CHN, Q) bat Stosur (AUS, WC) : 7-6 (5), 7-6 (5)

Peterson (SUE) bat Sharma (AUS, WC) : 6-1, 3-6, 6-2

Sasnovich (BLR, Q) bat Wang (CHN, LL) : 6-4, 6-2