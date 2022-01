WTA - Melbourne 1 : Osaka déroule, Burel s'arrête là

Naomi Osaka monte en puissance. Venue à bout en trois sets d'Alizé Cornet, mardi dernier pour son premier match depuis son élimination au troisième tour de l'US Open, la Japonaise n'a fait qu'une bouchée (6-1, 6-1) jeudi au deuxième tour du tournoi de Melbourne 1 de la Belge Maryna Zabnevska, 82eme au classement WTA. Une véritable promenade de santé pour l'ancienne numéro 1 mondiale aujourd'hui classée au 13eme rang dans la hiérarchie qui ne croisera pas d'autre Française en revanche sur sa route. Clara Burel, autre représentante tricolore cette semaine en Australie avec Cornet, a vu en effet son parcours prendre fin, et ce à une victoire de défier elle aussi Osaka. Malgré une belle résistance, la jeune Rennaise de 20 ans s'est inclinée en trois sets (7-5, 2-6, 6-4) jeudi contre Andrea Petkovic, ex-numéro 9 mondiale aujourd'hui 75eme au classement. C'est donc l'Allemande qui tentera de barrer la route des demi-finales à Osaka.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



Quarts de finale

Osaka (JAP, n°1) - Petkovic (ALL)

Kudermetova (RUS, n°3) - Potapova (RUS)

Konjuh (CRO) - Q.Zheng (CHN, Q)

Golubic (SUI, n°6) - Halep (ROU, n°2)



Huitièmes de finale

Osaka (JAP, n°1) bat Zanevska (BEL) : 6-1, 6-1

Petkovic (ALL) bat Burel (FRA) : 7-5, 2-6, 6-4

Kudermetova (RUS, n°3) bat Brengle (USA) : 6-0, 3-6, 7-5

Potapova (RUS) bat Bondar (HUN, Q) : 6-4, 6-7 (4), 7-5



Konjuh (CRO) bat Kanepi (EST) : 6-2, 3-6, 6-3

Q.Zheng (CHN, Q) bat Zvonareva (RUS) : 5-7, 6-3, 6-4

Golubic (SUI, n°6) bat Pattinama Kerkhove (PBS, Q) : 6-3, 6-0

Halep (ROU, n°2) bat Ruse (ROU) : 6-2, 6-1



1er tour

Osaka (JAP, n°1) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Burel (FRA) bat Zhang (CHN) : 6-3, 7-6 (6)

Petkovic (ALL) bat Samsonova (RUS, n°5) : 6-3, 7-6 (3)



Kudermetova (RUS, n°3) bat Kuzmova (SLQ, Q) : 7-6 (4), 7-6 (6)

Brengle (USA) bat Hibino (JAP, Q) : 7-6 (3), 7-6 (4)

Potapova (RUS) bat Cabrera (AUS, WC) : 5-7, 6-2, 6-2

Bondar (HUN, Q) bat Siniakova (RTC, n°8) : 7-5, 7-6 (8)



Konjuh (CRO) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4

Kanepi (EST) bat Cristian (ROU) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2

Q.Zheng (CHN, Q) bat Hontama (JAP, LL) : 4-6, 6-2, 6-3

Zvonareva (RUS) bat Riske (USA, n°9) : 7-5, 6-3



Golubic (SUI, n°6) bat Davis (USA) : 7-5, 6-1

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) bat Mendez (AUS, WC) : 6-3, 6-4

Ruse (ROU) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Halep (ROU, n°2) bat Aiava (AUS, Q) : 6-4, 6-2