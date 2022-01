WTA - Melbourne 1 : Cornet a bien résisté contre Osaka, victorieuse pour son retour

Retour gagnant pour Naomi Osaka face à une Alizé Cornet qui n'a pas à rougir après sa défaite face à l'ancienne numéro 1 mondiale. Quatre mois jour pour jour après avoir quitté Flushing Meadows en larmes et dès le troisième tour de cet US Open dont elle était pourtant la tenante du titre, la Japonaise, qui avait annoncé dans la foulée son intention de faire de nouveau une pause afin de se reposer mentalement, a retrouvé la compétition, ce mardi en Australie lors du tournoi de Melbourne 1 à quinze jours de l'Open d'Australie. Opposée à la numéro 1 française du moment (Cornet est 61eme mondiale), Osaka s'est imposée en trois sets (6-4, 3-6, 6-3).

Osaka a commis 57 fautes directes !

Toutefois, la joueuse qui apparaît désormais à la 13eme place dans la hiérarchie n'a pas eu partie facile pour son premier match depuis cette nouvelle sortie de piste à New York en conclusion d'une saison marquée d'abord par son retrait en plein Roland-Garros alors qu'elle avait annoncé qu'elle ne répondrait pas aux questions de la presse à Paris puis sont forfait pour Wimbledon. Un nombre assez incroyable de fautes directes (57) et un passage à vide tout aussi impressionnant de la tête de série numéro 1 dans le deuxième set ont ainsi permis à Cornet d'obliger son adversaire à disputer une troisième manche. La Japonaise, qui a reconnu après-coup qu'elle s'attendait à beaucoup de nervosité de sa part dans cette partie, l'a beaucoup mieux négociée. Elle poursuit ainsi sa route dans le tournoi avec en perspective un deuxième tour contre la Belge Maryna Zanevska, 82eme au classement.



MELBOURNE 1 (Australie, WTA 250, dur extérieur, 210 600€)

Tenante du titre : Daria Kasatkina (RUS)



1er tour

Osaka (JAP, n°1) bat Cornet (FRA) : 6-4, 3-6, 6-3

Zanevska (BEL) bat Martic (CRO) : 6-3, 6-4

Zhang (CHN) - Burel (FRA)

Petkovic (ALL) bat Samsonova (RUS, n°5) : 6-3, 7-6 (3)



Kudermetova (RUS, n°3) - Kuzmova (SLQ, Q)

Brengle (USA) - Hibino (JAP, Q)

Potapova (RUS) - Cabrera (AUS, WC)

Bondar (HUN, Q) - Siniakova (RTC, n°8)



Konjuh (CRO) bat Martincova (RTC, n°7) : 6-4, 6-4

Kanepi (EST) bat Cristian (ROU) : 6-7 (2), 7-6 (7), 6-2

S.Zheng (CHN) - Q.Zheng (CHN, Q)

Zvonareva (RUS) bat Riske (USA, n°9) : 7-5, 6-3



Golubic (SUI, n°6) bat Davis (USA) : 7-5, 6-1

Pattinama Kerkhove (PBS, Q) - Mendez (AUS, WC)

Ruse (ROU) bat Rodionova (AUS, WC) : 6-3, 6-2

Aiava (AUS, Q) - Halep (ROU, n°2)