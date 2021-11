WTA - Masters : Swiatek, une victoire et les vacances

MASTERS WTA 2021

Phase de groupes

Lundi 15 novembre

C'est un match sans enjeu qui débutait cette dernière journée de la phase de poules du Masters WTA de Guadalajara. Iga Swiatek, tête de série n°5 mais déjà éliminée suite à ses deux défaites contre Maria Sakkari et Aryna Sabalenka, défiait Paula Badosa, tête de série n°7 et déjà assurée de finir en tête du groupe Chichen Itza après ses victoires contre la Grecque et la Biélorusse.Sous le soleil mexicain (26°c), les deux joueuses ont connu un match différent au service. Swiatek n'a ainsi pas servi d'aces mais n'a eu que deux balles de break à défendre, alors que Badosa a servi 5 aces et a eu 13 balles de break à défendre. Finalement, la récente gagnante du tournoi d'Indian Wells est revenue à 2-2 dans le premier set après avoir perdu son service juste avant, mais a de nouveau été breakée, au pire moment, à 6-5. Dans le deuxième set, Badosa a mené 4-2 mais s'est complètement écroulée (ou alors a-t-elle voulu économiser ses forces en vue des demi-finales ?), perdant quatre jeux de suite, et donc le match. Iga Swiatek est désormais en vacances, à l'issue d'une longue saison qui l'a vue passer de la 17eme à la 9eme place mondiale et remporter deux tournois. Badosa, quant à elle, sera opposée dès ce mardi à sa compatriote Garbine Muguruza. Il y aura une Espagnole en finale pour la première fois depuis Arantxa Snachez en 1993.Du 10 au 17 novembre à Guadalajara (Mexique)Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 1 victoire, 1 défaite, 2 sets gagnés, 3 sets perdusIga Swiatek (POL, n°5) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 4 sets perdusbat Badosa (ESP, n°7) : 7-5, 6-4Sabalenka (BIE, n°1) - Sakkari (GRE, n°4)