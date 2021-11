Sakkari, c'est fou !



UNBELIEVABLE🌟

🇬🇷 @mariasakkari fights her way into the semifinals after an incredible match. She defeats the world No.2 Sabalenka 7-6(1), 6-7(6), 6-3👏 #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/byzs9mWErs



— wta (@WTA) November 16, 2021



"It's my first big win in Mexico and I think I will never forget it"💜@mariasakkari | #AKRONWTAFinals pic.twitter.com/eCRFID9fvV

— wta (@WTA) November 16, 2021

Swiatek s'offre Badosa dans un match sans enjeu

MASTERS WTA 2021

Phase de groupes

Lundi 15 novembre

La saison de Maria Sakkari est décidément incroyable ! Dans la forme de sa vie cette année, la joueuse grecque de 26 ans qui n'avait encore jamais dépassé avant 2021 le stade des huitièmes de finale dans les tournois du Grand Chelem s'était déjà offert le luxe de se hisser dans le dernier carré à Roland-Garros puis trois mois plus tard à l'US Open. Des performances assez exceptionnelles pour l'Athénienne parvenue également en finale à Ostrava qui l'ont propulsé au pied du Top 5 mondial (elle est numéro 6 aujourd'hui) et lui ont ouvert les portes de son tout premier Masters. Et devinez quoi ? Sakkari, qui avait toujours connu des difficultés au Mexique depuis le début de sa carrière, se retrouve également en demi-finales de ce tournoi des cheffes, qui se déroule exceptionnellement cette année à Guadalajara.à l'issue d'un combat qui a duré près de trois heures (2h50) et s'est joué au troisième set (6-7, 7-6, 6-3), remporté 6-3 par la Grecque, qui avait déjà mieux débuté la rencontre que la Biélorusse, revenue ensuite à hauteur là aussi après un jeu décisif avant de finir par s'écrouler sous le poids des coups de Sakkari. Pour sa première participation, la Grecque, tête de série numéro 4, disputera donc les demi-finales., qui l'avait privé en République tchèque en septembre dernier (victoire 6-2, 7-5) de son deuxième titre sur le circuit après son succès à Rabat en 2019. La compatriote de Stefanos Tsitsipas est sur un nuage, et elle pourrait bien y rester encore un moment.C'est un match sans enjeu qui débutait cette dernière journée de la phase de poules du Masters WTA de Guadalajara. Iga Swiatek, tête de série n°5 mais déjà éliminée suite à ses deux défaites contre Maria Sakkari et Aryna Sabalenka, défiait Paula Badosa, tête de série n°7 et déjà assurée de finir en tête du groupe Chichen Itza après ses victoires contre la Grecque et la Biélorusse.Sous le soleil mexicain (26°c), les deux joueuses ont connu un match différent au service. Swiatek n'a ainsi pas servi d'aces mais n'a eu que deux balles de break à défendre, alors que Badosa a servi 5 aces et a eu 13 balles de break à défendre. Finalement, la récente gagnante du tournoi d'Indian Wells est revenue à 2-2 dans le premier set après avoir perdu son service juste avant, mais a de nouveau été breakée, au pire moment, à 6-5. Dans le deuxième set, Badosa a mené 4-2 mais s'est complètement écroulée (ou alors a-t-elle voulu économiser ses forces en vue des demi-finales ?), perdant quatre jeux de suite, et donc le match. Iga Swiatek est désormais en vacances, à l'issue d'une longue saison qui l'a vue passer de la 17eme à la 9eme place mondiale et remporter deux tournois. Badosa, quant à elle, sera opposée dès ce mardi à sa compatriote Garbine Muguruza. Il y aura une Espagnole en finale pour la première fois depuis Arantxa Snachez en 1993.Du 10 au 17 novembre à Guadalajara (Mexique)Aryna Sabalenka (BIE, n°1) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 5 sets perdusIga Swiatek (POL, n°5) : 1 victoire, 2 défaites, 3 sets gagnés, 4 sets perdusbat Badosa (ESP, n°7) : 7-5, 6-4bat Sabalenka (BIE, n°1) : 7-6 (1), 6-7 (6), 6-3