WTA - Masters : Sakkari, un « gros défi » pour Garcia

Garcia : "Maria est une joueuse de grands moments"

Sakkari : "Caroline a un style de jeu que personne d'autre n'a sur le circuit"

Depuis Samantha Stosur en 2010 et 2011, aucune joueuse n’avait réussi à se qualifier pour les demi-finales pour ses deux premières participations au Masters. Elles sont deux cette année à avoir mis fin à cette malédiction, et les deux joueuses vont justement s’affronter ce dimanche. Caroline Garcia, déjà demi-finaliste en 2017 pour sa première participation au prestigieux tournoi (défaite contre Venus Williams), a remis ça cette année pour sa deuxième,Une demie entre les n°6 et n°5 mondiales qui s’annonce indécise. Statistiquement, Caroline Garcia partira favorite face à la Grecque. Elle l’a en effet affrontée deux fois durant sa carrière et l’a battue deux fois, remportant à chaque fois le titre dans la foulée : 6-3, 6-2 en demi-finale à Wuhan en 2017, et 7-6, 6-7, 6-1 en seizièmes de finale à Cincinnati cet été.Mais la joueuse grecque est en grande forme à Fort Worth. Pour preuve, elle a remporté ses trois matchs de poules, contre Jessica Pegula, Aryna Sabalenka et Ons Jabeur, sans perdre un set ! Elle a également bénéficié d’un jour de récupération supplémentaire samedi, pendant que Garcia bataillait contre Daria Kasatkina. « Depuis qu'elle s'est qualifiée, elle a l'air plus détendue, elle prend davantage sa chance à l'échange. Ça fait deux ans qu'elle joue très bien, elle est vraiment solide, surtout dans les gros tournois où elle fait souvent des quarts de finale et des demi-finales. C'est une joueuse de grands moments, elle le prouve une nouvelle fois ici. Ça va être un gros match. C'est une joueuse très différente de celle que j'ai affrontée aujourd'hui, très puissante, qui se déplace très bien. Ça va être un gros défi », commentait Garcia après son match.Tout le contraire de la Française, encore dans les bas-fonds du classement au mois de juin, et victorieuse de trois tournois depuis.. « Je pense que Caroline a un style de jeu que personne d'autre n'a sur le circuit. Elle joue à un mètre à l’intérieur du court, prend la balle très tôt et frappe très fort ». Voilà qui promet une belle opposition ce dimanche (22h30 heure française). La gagnante sera opposée à Iga Swiatek ou Aryna Sabalenka.